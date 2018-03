Grüne Wien/Hebein: Armut bekämpfen, nicht die Armen

BürgerInnen zeigen sich zunehmend achtsam und gastfreundlich im Umgang mit BettlerInnen

Wien (OTS) - "Steigende Armut, vor allem in osteuropäischen Ländern, zeigt sich zunehmend vor Geschäften in Wien. Gespräche mit FilialleiterInnen und Angestellten der inneren und äußeren Mariahilfer Straße belegen jedoch immer wieder, dass die Menschen achtsam und gastfreundlich mit BettlerInnen und ZeitungsverkäuferInnen vor ihren Geschäften umgehen, manchmal einen Tee bringen, manchmal auch ein paar Worte wechseln", so die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein. "Die Menschen vor Ort wissen, dass es hier um Armut geht, im Gegensatz zu FPÖ Politikern, die hinter dem Schreibtisch Politik auf Kosten von Armen machen. Äußerst bedenklich ist auch der zunehmende Anti-Ziganismus:

Roma und Sinti werden als Kriminelle stigmatisiert", so Hebein.

"Die Reduktion auf das Thema Sicherheit - mit Zwang und Verboten -zeigt Handlungsunfähigkeit und ist ein Armutszeugnis. Wir haben Strafgesetze gegen organisierte Bettelei. Hier braucht die Polizei die Rückdeckung der Innenministerin, die sich offensichtlich lieber mit dubiosen Haartests beschäftigt. Wir müssen die Armut bekämpfen, nicht die Armen. Zudem ist in Wien das stille Betteln für Menschen in Notlagen erlaubt", so Hebein abschließend.

