Glawischnig: Zukunfts-Koalition für einen Neustart in Kärnten

Grüne mit Rolf Holub Garantie für Sauberkeit, Transparenz und neues Regieren ohne Gier

Wien (OTS) - "Jetzt kann Kärnten aufatmen. Das rot-grün-schwarze Regierungsübereinkommen in Kärnten ist eine hervorragende Grundlage für einen Neustart in Kärnten", freut sich die Grüne Bundessprecherin Eva Glawischnig. "Große Gratulation an Rolf Holub und das Grüne Team, dem es gelungen ist, ein Regierungsprogramm mit einer deutlichen Grünen Handschrift zu verhandeln. Dies zeigt auch die 100-prozentige Unterstützung der Grünen Basis bei der Landesversammlung der Kärntner Grünen gestern Abend", sagt Glawischnig. "Die Zeit der Blauen Raubritter und Korruptionisten, die das Land über Jahre in Geiselhaft hielten, ist vorbei. Mit Rot, Grün und Schwarz nimmt jetzt eine Zukunftskoalition die Arbeit für Kärnten auf. Es gibt viel zu tun, die Koalition steht vor großen Herausforderungen. Neben einem Kassasturz der Landesfinanzen und der Abschaffung des Proporzes geht es jetzt in erster Linie darum zu zeigen, dass Kärnten neu regiert wird: sauber, transparent und ohne Gier. Dafür garantieren Rolf Holub und die Grünen - sie werden das neue Kärnten maßgeblich mitgestalten. Neben Transparenz und Sauberkeit, etwa durch das von den Grünen verhandelte Kärntner Transparenzgesetz, wird der Schwerpunkt der Grünen Regierungsarbeit in den Bereichen Umwelt, Energie, Naturschutz und Öffentlicher Nahverkehr liegen. "Damit auch die Kärntner Umwelt aufatmen kann. Und damit die schönsten Kärntner Naturjuwelen nicht weiter an Milliardäre verscherbelt werden", betont Glawischnig.

