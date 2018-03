RfW-BO Amann: AK-Chef Kaske bellt den falschen Baum an!

"Will der AK-Chef mehr Einkommen für Arbeitnehmer, muss er seine Beschwerden bei der Regierung platzieren und gemeinsam mit der Wirtschaft für Steuerentlastungen eintreten."

Wien (OTS) - "AK-Chef Kaske bellt den falschen Baum an: Wenn die AK eine "bedenkliche Schieflage" zwischen Ausschüttungen und Lohn- und Gehaltszahlungen ortet, schert sie wieder einmal sämtliche Unternehmen über einen Kamm, vom kleinen Familienunternehmen bis zum Konzern. Und zweitens ist die bedenklichste Schieflage jene zwischen Arbeitskosten und dem Anteil, den der Staat dabei einkassiert. Aber auf diesem Auge scheint die AK "blind"", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann.

"Bei den Arbeitskosten liegt Österreich auf Platz fünf der OECD-Hochsteuerländer. Nur rund die Hälfte dessen, was die Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter zahlen, kommt auch bei den Mitarbeitern an - die andere Hälfte landet beim Staat", so Amann. Diese Höchststeuerpolitik habe nicht nur fatale Auswirkungen für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe, sondern auch auf Kaufkraft und Binnenkonsum. Daher müssten Betriebe und Mitarbeiter entlastet werden. "Die Anpassung der Steuerprogression an die Teuerungsrate ist existentiell für Binnenkonsum, Wirtschaft und Arbeitsplätze. Eine Senkung der Lohnnebenkosten ist längst überfällig. Um die Kaufkraft zu stärken muss auch der Eingangssteuersatz auf 25 Prozent gesenkt und die Bemessungsgrundlage für die Anwendung des Höchststeuersatzes von 60.000 auf 100.000 Euro angehoben werden", fordert Amann.

Wirtschaftswachstum, damit Arbeitsplätze und entsprechendes Steueraufkommen über eine Politik der "blanken Abzocke" generieren zu wollen, sei der falsche Weg. "Sich ständig an den Unternehmen "abzuputzen" und sie mit Forderungskatalogen zu "überziehen", wie AK-Chef Kaske das gern tut, ist ebenfalls der falsche Weg - und der "billigste". Wenn sich der AK-Chef ernsthaft für mehr Einkommen für Arbeitnehmer einsetzen will, muss er seine Beschwerden und Forderungen bei der Regierung - und damit auch bei seinen Genossen-Freunden - platzieren und gemeinsam mit der Wirtschaft für entsprechende Steuerentlastungen eintreten", so Amann.

