Haubner: Klein- und Mittelbetriebe sind größter Arbeitgeber in Österreich

Statt wirtschaftsfeindliche Ideen wie 6. Urlaubswoche zu diskutieren, sollten wir Unternehmen entlasten und Arbeitszeit flexibilisieren - Hände weg von neuen Steuern!

Wien, 26. März 2013 (OTS/Text) - "Die jüngsten Ergebnisse der KMU-Forschung Austria zeichnen die Klein- und Mittelbetriebe in Österreich einmal mehr als das Rückgrat unserer Gesellschaft aus:

Indem sie fast zwei Millionen Menschen in unserem Land einen Arbeitsplatz geben, sind die KMU der größte Arbeitgeber in Österreich. Diese verantwortungsvolle Leistung gehört gewürdigt", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. "Unser aller Ziel sollte sein, dieses Rückgrat zu stärken, indem wir die Unternehmen entlasten und die Arbeitszeit flexibilisieren, statt sie durch wirtschaftsfeindliche Ideen, wie die Einführung einer sechsten Urlaubswoche oder neuer Steuern, zu schwächen", verdeutlicht Haubner. ****

"Manche politischen Mitbewerber spielen lieber Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegeneinander aus und übersehen dabei, dass es die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer waren, die während der Krise alles getan haben, um so viele Mitarbeiter wie möglich halten zu können. Es ist ein großer Erfolg, dass die KMU die Krise erstaunlich rasch überwunden haben und bis Jänner 2013 wieder über 49.000 Arbeitsplätze schaffen konnten", führt Haubner weiter aus und appelliert abschließend: "Jetzt ist nicht die Zeit für Populismus! In konjunkturell sensiblen Zeiten wie diesen müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, um die Klein- und Mittelbetriebe und die Wirtschaft zu stärken. Daher sagt der Wirtschaftsbund klar und deutlich: Hände weg von neuen Steuern! Hände weg von arbeitsplatzvernichtenden Ideen wie eine sechste Urlaubswoche. Hände weg vom Eigentum der Österreicher! Die politischen Mitbewerber sind aufgefordert, mit uns gemeinsam zu reformieren, statt pausenlos zu kassieren."

