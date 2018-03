FP-Dobrilovic: Grüne Jugend zieht Glauben von mehr als sechs Millionen Österreichern in den Schmutz

Der sinnlose "Jesus ist schwul"-Slogan ist ein brutaler Schlag ins Gesicht aller heimischer Christen

Wien (OTS/fpd) - "Ich kann nicht erkennen, was an der Beleidigung eines ganzen Volkes und der Verhöhnung einer Religionsgemeinschaft, der 70 Prozent dieses Volkes angehören, pointiert oder provokant sein soll. Das überschreitet sämtliche Grenzen des Anstands und ist nur noch als dumm einzustufen", ärgert sich BR Konstantin Dobrilovic, Präsident der Christlich Freiheitlichen Plattform (CFP) über die Grüne Jugend, die erklärt hat, dass Antisemitismus ein Wert aus Österreich und Jesus zudem schwul wäre.

Ihm ist völlig unklar, was die Jung-Grünen mit ihren Beschimpfungen und Verhöhnungen bezwecken. Dobrilovic: "Das zeigt nur wieder einmal, was die Grünen von Österreich, dem christlichen Glauben und religiösen Gefühlen halten - nämlich gar nichts. Aber auf die Sozialleistungen dieses ihnen so verhassten Staates greifen sie sehr wohl fleißig zurück. Da kann sich wohl jeder anständige Bürger nur angeekelt abwenden." (Schluss)

