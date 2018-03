Heinzl: Länder blockieren Einigung in Sachen Radarüberwachung in Kommunen

Wien (OTS/SK) - "Verkehrsministerin Doris Bures hat bereits vor geraumer Zeit einen Gesetzesvorschlag präsentiert, wonach die Kommunen wieder Geschwindigkeitsüberwachungen vornehmen können. Allein unter den Bundesländern herrscht diesbezüglich Uneinigkeit", kommentiert SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl die erneute Forderung, Radarboxen in Gemeinden aufzustellen. 2008 wurde den Gemeinden aus Datenschutzgründen verboten, eigene Geschwindigkeitsüberwachungen durchzuführen, ab dem Zeitpunkt durfte nur noch die Exekutive Schnellfahrer strafen. "Das Verkehrsministerium hat bereits einige Anläufe unternommen, um eine Einigung zwischen den Bundesländern und den Gemeinden zu erreichen und wird das auch weiterhin tun", so Heinzl. ****

Wie mehrere Studien des Kuratoriums für Verkehrssicherheit gezeigt haben, sinkt die Disziplin der Autofahrer je niedriger das Tempolimit ist. "Das ist ganz besonders gefährlich an neuralgischen Punkten wie Schulen, Kindergärten oder 30er-Zonen", betont Heinzl. Und weiter:

"eine nachhaltige Lösung im Sinne der Verkehrssicherheit muss her". "Länder und Gemeinden sollen beweisen, dass sie in Sachen Verkehrssicherheit an einem Strang ziehen", so der SPÖ-Verkehrssprecher. (Schluss) mo/rm

