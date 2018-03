VP-Ulm: Gewerbsmäßige Bettelei in Wien muss ein Ende haben

Wien (OTS) - "Nach der letzten Novellierung des Landessicherheitsgesetzes ist die Rechtslage für konsequentes und erfolgreiches Einschreiten der Exekutive klar gegeben: Gewerbsmäßiges Betteln - und damit 99% der Bettelei in Wien - ist strafbar. Es liegt nun an Polizei und Magistrat, die bestehende Gesetzeslage wirksam und nachhaltig zu vollziehen", so der Sicherheitssprecher der ÖVP Wien LAbg. Wolfgang Ulm.

Wolfgang Ulm: "Es muss in einer Stadt wie Wien, die für die Schaffung unzähliger grüner Versorgungsposten (genannt Beauftragte) Millionen Euro zur Verfügung stellt, möglich sein, Menschen, die Hilfe benötigen, diese auch zu bieten. Davon klar zu trennen ist die organisierte und gewerbsmäßige Bettelei, wie wir sie leider auch in Wien erleben. Durch gemeinsame Schwerpunktaktionen von Polizei und Magistrat muss dieser in Wien endlich ein Ende gemacht werden."

"Solange sich in Wien aber zumindest ein Koalitionspartner zum Lobbyisten für organisierte und gewerbsmäßige Bettelei macht, werden die Probleme nicht gelöst werden können", so Ulm abschließend.

