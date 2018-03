Rübig/Becker: EU-Parlament befürwortet Geld für Arbeitslose in Niederösterreich

4 Mio. Euro aus EU-Globalisierungsfonds sollen für Umschulung von ehemaligen Mitarbeitern von Austria Tabak zur Verfügung gestellt werden

Brüssel, 26. März 2013 (ÖVP-PD) Insgesamt 3,94 Mio. Euro an EU-Hilfen für die Umschulung von 320 ehemaligen Mitarbeitern der Austria Tabak GmbH will das EU-Parlament zur Verfügung stellen. "Hier zeigt die EU Ihr soziales Gesicht. Wichtig ist, dass die Gelder so effizient und nachhaltig wie möglich eingesetzt werden. Die Umschulungsmaßnahmen müssen am tatsächlichen Bedarf auf dem Arbeitsmarkt ausgerichtet sein, damit garantiert ist, dass die betroffenen Personen danach von Unternehmen nachgefragt werden und eine Anstellung finden", so die ÖVP-EU-Abgeordneten Paul Rübig und Heinz K. Becker, die für die Bewilligung der Gelder gestimmt haben. ****

Das geschlossene Werk von Austria Tabak befand sich in

Hainburg, Niederösterreich. Becker weist darauf hin, dass solche Hilfsgelder in Zukunft "keine Selbstverständlichkeit" sein werden. "Österreich hat bisher überdurchschnittlich vom Europäischen Globalisierungsfonds profitiert. Angesichts der geplanten Kürzungen des EU-Budgets darf nicht davon ausgegangen werden, dass solche Förderungen in Zukunft aufrecht erhalten bleiben", so Becker.

Österreich erhält bereits zum dritten Mal Gelder aus dem Europäischen Globalisierungsfonds (EGF), aus dem Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen der Globalisierung auf Arbeitnehmer finanziert werden. Insgesamt sind bisher bereits 32,2 Mio. Euro für österreichische Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt worden. Daraus werden Berufsorientierungsmaßnahmen, individuell angepasste Aus-und Weiterbildungen, Betriebspraktika, Schritte in die Selbständigkeit, Unternehmensgründungen, Mobilitätsbeihilfen sowie konkrete Unterstützung zur Arbeitssuche finanziert.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Paul Rübig, MEP, Tel.: +32-2-284-5749, paul.ruebig @ ep.europa.eu

Heinz K. Becker, MEP, Tel.: +32-2-284-5288

heinzk.becker@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu