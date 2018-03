BZÖ-Bucher zur Rot-Schwarz-Grün: Wiener Albtraum jetzt auch in Kärnten Realität

BZÖ einzige Oppositionskraft rechts der Mitte gegen Rot-Schwarz-Grün

Klagenfurt (OTS) - "Mit der Einigung auf eine rot-schwarz-grüne Koalition wird der Wiener Albtraum auch in Kärnten Realität. Klar ist, dass SPÖ und die Grünen die Linie vorgeben und die ÖVP zu einem billigen Anhängsel verkommt. Damit können sich die Kärntner jetzt anschnallen, denn die Teuerungen gehen jetzt erst richtig los. Es drohen in Kärnten wie in Wien zahlreiche Belastungen für die Bevölkerung, Gebührenerhöhungen, Autofahrerschikanen und neue Schulden", so BZÖ-Chef Josef Bucher.

Bucher weist darauf hin, dass das BZÖ Einspruch gegen das Wahlergebnis eingelegt habe und notfalls beim Verfassungsgerichtshof anfechten werde, da die als ungültig erachtete Stimme eindeutig dem BZÖ zuzuordnen sei. "Dies ist die Stimme des Steuerzahlers und darum werden wir kämpfen."

"Das BZÖ wird im Kärntner Landtag die einzige Oppositionskraft rechts der Mitte gegen die linke Regierung sein, denn die FPK ist nur mit sich selbst und der Sicherung von Geld, Macht und Posten beschäftigt", betont Bucher.

