Lichtenecker: Finanzierung und Innovationskraft von KMU weiter stärken

Kleine und mittlere Unternehmen sind mit mehr als 1,9 Millionen Beschäftigten Rückgrat der österreichischen Wirtschaft

Wien (OTS) - "Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind das Rückgrat der Österreichischen Wirtschaft. Das bestätigen die aktuellen Zahlen der KMU Forschung Österreich: Mehr als 1,9 Millionen Menschen aller Ausbildungsstufen sind in KMU beschäftigt. Diese Unternehmen brauchen und verdienen bessere Unterstützung insbesondere im Bereich Finanzierung und Innovation", fordert Ruperta Lichtenecker, Wirtschafts- und Forschungssprecherin der Grünen.

"Die schärferen Kreditrichtlinien für Unternehmen haben den Zugang zu Krediten in den letzten Quartalen zunehmend erschwert. Davon betroffen sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmen. Das hemmt die Entwicklungsmöglichkeiten vieler KMU und ist gesamtwirtschaftlich eindeutig unerwünscht. Denn nicht zuletzt hängt ein Großteil der Arbeitsplätze in Österreich an KMU, die gerade in ländlichen Regionen und in Zeiten zunehmender Arbeitslosigkeit von großer Bedeutung sind", betont die Wirtschaftssprecherin der Grünen. "Um die Finanzierungssituation von KMU zu verbessern, muss rasch der Weg zu innovativen Finanzierungsmodellen mit Bürgerbeteiligung geebnet werden. Ebenso muss die Innovationskraft von KMU durch gezielte Fördermaßnahmen, Abbau der Bürokratie und zur Verfügung Stellung von Risikokapital gestärkt werden", fordert Ruperta Lichtenecker.

