Lichtenecker zu EU-Innovationsranking: Bundesregierung gefährdet die Arbeitsplätze von Morgen

Grüne: Schluss mit der Mittelmäßigkeit - Österreich braucht Investitionen in die Zukunft

Wien (OTS) - "Die Entwicklung ist dramatisch: Österreich verliert das dritte Jahr in Folge an Innovationskraft. Im Jahr 2009 lag Österreich beim EU-Innovationsranking noch auf Platz 6, jetzt nur noch Platz 9. Der Absturz Österreichs im Rahmen des EU-weiten Innovationsrankings war vorhersehbar - Sonntagsreden, gepaart mit fehlenden Ressourcen und Verschleppungstaktik waren der Grundstein dafür. Österreich ist im heute veröffentlichten Innovation Union Scoreboard (IUS) 2013, eine Reihung der Innovationskraft der EU-Mitgliedsstaaten, von Rang 8 auf Rang 9 abgerutscht", kritisiert Ruperta Lichtenecker, Wirtschafts- und Forschungssprecherin der Grünen und Vorsitzende des Ausschusses für Forschung, Innovation und Technologie im Parlament. "Die Bundesregierung scheitert an der Umsetzung der eigenen Ziele, die sie sich bei der FTI-Strategie für 2020 gesteckt hat. Die FTI-Strategie der Bundesregierung trägt sinnigerweise den Slogan "Der Weg zum Innovation Leader" - aber die Regierung tut alles damit Österreich im Mittelfeld stecken bleibt und weiter zurück fällt", betont Lichtenecker.

Im Innovation Union Scoreboard 2013 werden die Schwächen des österreichischen Innovationssystems aufgelistet, wie etwa zu geringe finanzielle Ressourcen und fehlende Forschungsausgaben bei den Unternehmungen.

"Es ist längst an der Zeit die vom Rat für Forschung und Technologie aufgezeigte Milliardenlücke zur Umsetzung der Forschungsstrategie zu schließen und die Ressourcen für die Hochschulen und die Grundlagenforschung zu sichern", fordert Lichtenecker und weiter:

"Finanzministerin Fekter muss endlich das Forschungsfinanzierungsgesetz vorlegen. Nur so schafft man die erforderliche Planbarkeit für Forschungseinrichtungen, Forscherinnen und Forscher und für die Wirtschaft."

"Weiters muss ein umfassendes Paket geschnürt werden mit dem die KMU in ihrer Innovationstätigkeit optimal unterstützt werden, wie z.B. Abbau der Bürokratie, Bereitstellung von Risikokapital und die Unterstützung beim Wissenstransfer", betont Ruperta Lichtenecker.

"Für die Attraktivierung der Rahmenbedingungen für ForscherInnen aus dem Ausland und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind ein offenes Klima und eine Willkommenskultur notwendig. Es braucht verbesserte Zugänge für Familienangehörige auf dem Arbeitsmarkt und vermehrt Angebote an englischsprachigen Bildungseinrichtungen - von Kindergärten, über Schulen bis zu den Universitäten", betont Lichtenecker und meint: "Die Regierung muss konsequent daran arbeiten, die Innovationskraft zu stärken, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und damit Arbeitsplätze zu schaffen."

