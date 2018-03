FP-Gudenus: Freiheitliche sammeln Unterschriften, um der Bettelmafia das Handwerk legen!

Petition soll Bettelverbot an neuralgischen Punkten wie Einkaufsstraßen, Schulen und Öffi-Stationen erzwingen

Wien (OTS/fpd) - Das Bettlerunwesen hat in Wien drastische Ausmaße angenommen hat. Organisierte Bettlerbanden aus Osteuropa teilen sich unsere Stadt auf. Die Bettler und die dahinterstehenden Syndikate werden immer aggressiver. Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus berichtet: "Nicht selten eskaliert die Situation und es kommt zu Attacken, bei denen Menschen verletzt werden. Zuletzt hat ja sogar ein Bettler eine Mutter durch einen Bauchstich lebensgefährlich verletzt."

In Österreich betteln je nach Jahreszeit zwischen 8.000 und 12.000 Menschen, die Hälfte davon in Wien. "Das ist eine Schande für unsere Stadt", erklärt Gudenus. Laut Bundeskriminalamt wird die überwiegende Anzahl der Profi-Bettler von kriminellen Organisationen in Osteuropa angeheuert und bei uns eingeschleust - vornehmlich Sinti und Roma. Gudenus: "Uns ist klar, dass ein Großteil dieser Bettler Opfer sind, dass sie in der Früh mit Bussen über unsere Stadt verteilt, am Abend wieder abgeholt werden und die Banden-Bosse ihnen im Endeffekt das erbettelte Geld abnehmen. Oder sie bleiben über Nacht und werden zu Hauf in menschenunwürdige Quartiere - teils ohne Strom, fließend Wasser oder Heizung - gepfercht."

Die Hintermänner pressen den Opfern bis zu 50 Euro pro Tag ab. Eine Bettlergruppe besteht in der Regel aus 20 bis 25 Personen. Das macht dann für die Bosse etwa 1.000 Euro Gewinn pro Tag oder 30.000 Euro pro Monat. Mit den Vermögen, die sie bei uns machen, bauen sich die Mafiosi in ihrer Heimat Paläste, fahren dicke Autos und leben in Saus und Braus.

"Untrennbar mit der Bettelei verbunden ist der Menschenhandel", weiß Gudenus. So werden von den Bossen etwa in Rumänien für einen schwerst behinderten Mann 2.500 Euro bezahlt. "Gegen diesen Menschenhandel, den wir seit Jahren aufzeigen, will jetzt auch die EU vorgehen, um an die Hintermänner heranzukommen", so Gudenus.

Aber auch die Bürger hier in Österreich und da besonders in Wien sind massiv betroffen. Die Anzahl der Verbrechen, die von Bettlern begangen werden, ist erschütternd. Außerdem sind immer wieder Bettler schwer krank und hochinfektiös, schleppen bei uns etwa offene TBC ein.

Aber die Bettler sind nicht nur ein eklatantes Sicherheitsrisiko, sie belästigen auch Passanten in Geschäftsstraßen, führen damit zu massiven Umsatzeinbußen. Sie belästigen aber auch Kirchenbesucher bei der Religionsausübung, lärmen in Stationsbereichen der Wiener Linien und verängstigen Kinder vor Schulen.

"Dieses Bettelunwesen kann nur abgestellt werden, wenn in neuralgischen Bereichen, wie in Einkaufsstraßen, in Fußgängerzonen, vor Schulen und Kindergärten oder um Stationsbereiche der Wiener Linien ein absolutes Bettelverbot durchgesetzt wird", erklärt Gudenus, "wenn das entsprechend sanktioniert und exekutiert wird, dann spricht sich das in diesen Kreisen ganz schnell herum und wir können die Bettlermafia ein für alle Mal aus unserer Stadt vertreiben." Und um genau das zu erwirken, werden wir Wiener Freiheitliche Unterschriften für eine entsprechende Petition sammeln, mit der sich dann der zuständige Gemeinderatsausschuss beschäftigen muss. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798