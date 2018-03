LR Bohuslav bei Gründerservice "accent" in Wiener Neustadt

"Unterstützen Innovationen schon in einer sehr frühen Phase"

St. Pölten (OTS/NLK) - Landesrätin Dr. Petra Bohuslav besuchte kürzlich das Gründerservice "accent" in Wiener Neustadt, um sich einen persönlichen Eindruck von der Entwicklung der Projekte im Innovationsbereich zu verschaffen. Dabei informierte Robert Hörmann, Geschäftsführer der Firma "Aerodyne Systems" und Genius Preisträger des vergangenen Jahres, über das Projekt "SensorCopter".

"Die Entwicklung von 'Aerodyne Systems' zeigt, wie wichtig es ist, Innovationen auch aus dem nicht akademischen Bereich in der frühen Phase zu unterstützen. Das 'accent' ist hier ein engagierter und hochprofessioneller Partner", so die Landesrätin.

Beim "SensorCopter" handelt es sich um ein fliegendes Messinstrument, das entwickelt wurde, um bei Windkraftanlagen, Brücken, Industrieanlagen oder Solarfeldern Beschädigungen mit diversen Sensoren von der Luft aus zu detektieren. Über eine Schadensanalyse werden die Daten auch archiviert, um eine neue Form der nachvollziehbaren Qualitätssicherung in dieser Branche zu schaffen. Neben der technischen Weiterentwicklung konnten auch wichtige strategische Partner für das Projekt gewonnen werden.

Wurden im Gründerservice "accent" bis vor einem Jahr nur akademische Projekte gefördert, so stellt der neue Innovationsbereich auch ein Instrumentarium für Nicht-Akademiker in Niederösterreich zur Verfügung. Zusammen mit den Folgefinanzierungen von NÖBEG oder tecnet equity kann für innovative Gründer ein maßgeschneidertes Businesspaket geschnürt werden.

