Seeber: Emissionshandel für außereuropäische Flüge nur befristet aussetzen

EU-Parlament will Kompromissbereitschaft der EU für internationales Abkommen signalisieren

Brüssel, 26. März 2013 (OTS) "Wenn die internationale Gemeinschaft nun endlich zu Verhandlungen über ein weltweites System zur CO2-Reduzierung im Flugverkehr bereit ist, dann sollte die EU Kompromissbereitschaft signalisieren", so Richard Seeber, Umweltsprecher der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament. Der zuständige Parlamentsausschuss hat heute beschlossen, Interkontinentalflüge für die Dauer eines Jahres vom EU-Emissionshandel zu befreien. Damit soll der sich bisher zuspitzende Streit zwischen der EU und großen Ländern wie China oder den USA entschärft werden, damit eine internationale Lösung gefunden werden kann. "Es war richtig, dass die EU bisher hart geblieben ist und sich dem internationalen Druck nicht gebeugt hat. Nur so ist es

dazu gekommen, dass die Internationale Luftverkehrsbehörde jetzt verhandeln will", erklärt Seeber. ****

2008 hatte die EU beschlossen, auch den Flugverkehr in ihr CO2-Emissionshandelssystem einzubeziehen, das bereits zuvor für europäische Industrie und Energieerzeuger galt. Seit 2012 müssen alle Flüge, die in der EU starten oder landen, 15 Prozent der notwendigen Emissionsrechte im Handel erwerben. Den Rest bekommen sie kostenlos zugeteilt. Diese Regelung gilt für europäische Airlines genauso wie für Airlines aus Drittstaaten. Mehrere Drittstaaten hatten dagegen massiven Protest eingelegt. "Es muss klar sein, dass wir den Emissionshandel für Interkontinentalflüge nur befristet für ein Jahr aussetzen. Für innereuropäische Flüge bleibt alles wie geplant. Wir müssen auch unsere Anforderungen an ein weltweites System zur Reduzierung von CO2 im Flugverkehr deutlich formulieren. Wir werden den EU-Emissionshandel nicht aufweichen für halbherzige internationale Scheinlösungen", betont Seeber.

Seeber stellt auch klar, dass es durch das Aussetzen des Emissionshandels für Flüge in und aus Drittstaaten keine ungerechtfertigten Vorteile für die Schweiz gaben darf. "Die vorübergehende Ausnahme darf nicht für die Schweiz gelten, weil zu viele innereuropäische Flüge über die Schweiz gehen. Sonst könnte es passieren, dass ein Flug mit Umsteigen in Zürich billiger wird als dieselbe Flugstrecke mit Umsteigen in Wien. Das wäre sicher nicht im Sinne des Erfinder", so der Europaparlamentarier.

