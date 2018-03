Gerhild Salcher übernimmt die Nachrichtenleitung bei W24.

Das Wiener Stadtfernsehen baut seinen News- und Nachrichtenbereich strategisch aus und besetzt die Leitung der Nachrichten mit einer W24-Mitarbeiterin der ersten Stunde.

Wien (OTS) - Gerhild Salcher (38) leitet seit März 2013 den gesamten, neu ausgebauten Nachrichtenbereich des Wiener Stadtfernsehens. Salcher, die bereits 2005 als Online-Redakteurin bei wienweb.at, heute www.w24.at, startete, begleitete seitdem die Entwicklung des damaligen Online-Mediums zum lokalen TV-Sender. Zum Verantwortungsbereich der gebürtigen Lienzerin zählten seit Beginn ihrer Tätigkeit die Gestaltung von Nachrichtenbeiträgen und Reportagen sowie die Entwicklung von Formaten, wie z.B. Wienerin des Monats. Gerhild Salcher war Chefin vom Dienst der täglichen Morgensendung Guten Morgen Wien und regelmäßig Sendungsleiterin des Live-Formats Guten Abend Wien. Nun begibt sich die Tirolerin mit der Übernahme der Nachrichtenleitung in den Nachrichten- und Informationsdienst des Senders.

"Die Nachrichten, die wir nun stündlich senden, gehören zu den Kernkompetenzen von W24. Wir informieren die Wienerinnen und Wiener über alles, was in der Stadt, im Bezirk und im Grätzel passiert," erklärt Gerhild Salcher und ergänzt: "Gemeinsam mit meinem Nachrichten-Team möchte ich diese Kompetenz weiter ausbauen. Wir sind schnell und aktuell - bei den großen, aber auch bei den kleinen Geschichten. Ich freue mich auf diese Herausforderung."

Die studierte Philologin absolvierte ihre Ausbildung in den Fächern Anglistik und Amerikanistik, Klassische Philologie sowie Instrumentalpädagogik an den Universitäten Innsbruck sowie in London. Nach dem Unterrichtspraktikum in Innsbruck war Salcher parallel zu ihrem Doktoratsstudium Vertragsassistentin am Institut für Anglistik der Universität Innsbruck, mit Schwerpunkt anglistischer Literaturwissenschaft, wo sie sich der Forschung und Lehre im Bereich der postkolonialen Literatur widmete. 2005 führte sie ihr Weg nach Wien, wo sie direkt beim Wiener Stadtfernsehen W24 ihre journalistische Karriere startete.

"Wir freuen uns sehr, Gerhild Salcher als neue Nachrichtenleiterin vorstellen zu dürfen. Sie weiß, woher wir kommen, hat von der ersten Stunde die Entwicklungen von W24 als Teil des Teams begleitet und weiß genau, wohin wir wollen. Wir sind sicher, in ihr, durch ihre Kompetenz im Newsbereich und ihre langjährige Tätigkeit bei W24, eine exzellente Besetzung für das Wiener Stadtfernsehen gefunden zu haben," ist Kurt Raunjak, Chefredakteur von W24, überzeugt.

Über W24 - das Wiener Stadtfernsehen:

Unter dem Motto "So nah' kommt keiner" präsentiert W24 die großen und kleinen Geschichten Wiens. Mit einer neuen strategischen Positionierung, neuem Design, neuen Standards in der Nachrichtenkompetenz und neuen Formaten, bietet das Wiener Stadtfernsehen noch mehr Information, Service und Unterhaltung. W24 arbeitet mit seinen rund 34 Mitarbeitern an Formaten, die speziell auf die urbanen Bedürfnisse der WienerInnen ausgerichtet sind. In Guten Abend Wien präsentiert W24 täglich ab 18.30 Uhr als erste Live-Abend Show Wiens aktuelle Stadtinformationen von Kultur bis Grätzelnews, von Service bis Lifestyle. Außerdem diskutieren die Moderatoren mit ihren Gästen über Themen, die die Wienerinnen und Wiener beschäftigen. Viele weitere Formate, wie das Stadtgespräch, Mein Wien, Zukunft im Alltag oder Beim Feicht ergänzen das Programm. Moderiert werden die Sendungen von neuen und etablierten TV-Gesichtern, wie Josef Broukal und Mel Merio. W24 hat täglich rund 50.000 ZuschauerInnen (Quelle: Teletest 2012) und hält im Wiener Kabel einen Marktanteil von 4,5 Prozent. W24 läuft exklusiv im Kabelnetz der UPC sowie online und als mobile Live-Stream über www.w24.at. W24 befindet sich im Eigentum der WH Medien GmbH (ehemals Kabel-TV-Wien GmbH), einer Tochter der Wien Holding GmbH.

Rückfragen & Kontakt:

ELEPHANTS JUMP | member of comcharis - new group of communications advisors

Dagmar Grimus-Leitgeb, MA

Tel.: +43 676 84 86 60 220

office @ elephantsjump.com

www.elephantsjump.com



Mag. Karin Golliasch, MAS

Tel.: +43 676 84 86 60 210