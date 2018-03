WKÖ-Hochhauser: KMU als Beschäftigungsmotor gezielt unterstützen anstatt immer neuen Belastungen zu unterwerfen

Klein- und Mittelbetriebe haben Krise bemerkenswert gut weggesteckt und erzielen mit mehr als 1,9 Mio. Beschäftigten neuen Beschäftigungsrekord

Wien (OTS/PWK181) - "Die kleinen und mittleren Unternehmen sind

und bleiben der Beschäftigungsmotor der österreichischen Wirtschaft. Mit mehr als 1,9 Mio. Beschäftigten per Ende Jänner dieses Jahres sind sie nicht nur der mit Abstand größte Arbeitgeber im Land. Sie haben trotz der wirtschaftlich nach wie vor sehr angespannten Lage sogar einen neuen Beschäftigungsrekord aufgestellt. Dafür gilt ihnen Dank und Anerkennung", betont die Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Anna Maria Hochhauser, angesichts der neuesten von der KMU Forschung Austria publizierten Daten. Demnach lag die Gesamtbeschäftigung per Ende März um 2,6 Prozent über dem Vergleichswert aus dem Vorkrisenjahr 2008, wobei der Beschäftigungszuwachs in den KMU mit 2,8 Prozent höher ausgefallen ist als in Großbetrieben (2,2 Prozent). Summa summarum stieg die Zahl der Arbeitsplätze in KMU zwischen Jänner 2008 und Jänner 2013 um 52.604 auf 1.917.701 Mio. Personen.

"Österreichs kleine und mittlere Unternehmen haben die Krise bemerkenswert gut weggesteckt. Sie sind das Herzstück unserer Wirtschaft", so Hochhauser. Umso wichtiger sei es, die Betriebe angesichts der nach wie vor unsicheren Wirtschaftslage gezielt zu unterstützen, anstatt ihnen andauernd neue Prügel in den Weg zu legen - ob durch neue oder höhere Eigentumssteuern, die tief in den Mittelstand hineingreifen würden, oder zusätzliche Kosten, auf die etwa die jüngst wieder ins Spiel gebrachte Einführung einer sechsten Urlaubswoche hinauslaufen würde.

"Was die KMU hingegen brauchen, sind gezielte Unterstützungsmaßnahmen - etwa den Ausbau von Garantieinstrumenten, um Finanzierungsengpässe zu vermeiden, sowie zielgerichtete Wachstumsimpulse. Die müssen, wie die Beispiele Handwerkerbonus oder thermische Sanierung zeigen, nicht viel kosten, können aber eine große Wirkung erzielen", so die WKÖ-Generalsekretärin. Gefragt seien auch Anreize zur Mobilisierung von privatem Kapital für den Mittelstand, etwa die Forcierung von weiteren alternativen Finanzierungsformen wie Beteiligungen durch Business Angels. (SR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Sabine Radl

Tel.: 0590900/DW 3590

sabine.radl @ wko.at

http://wko.at/Presse