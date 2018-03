Das WESTbahn-Angebot für alle 60+ wird verlängert.

Die Trafik-Aktiv-Ticket-Aktion um 9,99Euro wird bis 31. August 2013 verlängert.

Wien (OTS) - Hunderttausende Senioren sind zufriedene WESTbahn-Kunden. Das Trafik-Aktiv-Ticket ist der Liebling der WESTbahnkunden ab 60 Jahren. Mit dem Trafik-Aktiv-Ticket kann von Montag bis Donnerstag um nur 9,99Euro auf der WESTbahn-Strecke Wien-Salzburg in beliebigen Zügen und Destinationen gefahren werden. Das Ticket gibt es jetzt bis 31. August 2013 in einer von 3000 Trafiken österreichweit. Es ist ab dem Ausstellungstag ein ganzes Jahr lang gültig.

"Wir haben auf den überwältigenden Zuspruch nach Trafik-Aktiv-Ticket reagiert und bieten daher unseren Kunden ab 60 Jahren das unkomplizierte Bahnfahren jetzt weiter bis 31.8.2013 zum Spezialpreis von 9,99Euro an", so WESTbahn-Geschäftsführer Dr. Erich Forster.

Unkompliziertes Bahnfahren beginnt beim Kauf des Tickets bei Ihrem Trafikanten in Ihrer Nähe ganz einfach und ohne Wege zu Bahnhofkassen oder Internetsuche und setzt sich bei den barrierefreien Zügen der WESTbahn fort. Breite Einstiege und bequeme Sitze mit ausreichender Beinfreiheit sorgen für eine komfortable Fahrt. Besonders viel Wert legt die WESTbahn auf persönliche Kundenbetreuung. Aus diesem Grund gibt es in jedem Wagen einen WESTsteward oder eine WESTstewardess, der/die für die Sicherheit und das persönliche Wohlergehen des Kunden sorgt: Nach Wunsch bringt Ihnen Ihr WESTsteward auch gerne ein warmes Getränk direkt zum Platz. Weiters befinden sich nach Geschlecht voneinander getrennte Toiletten in jedem Waggon, womit ein kurzer Weg zur Toilette garantiert wird.

"Die WESTbahn setzt bewusst auf persönliche Betreuung - und speziell die Kunden der Generation 60+ können wir dadurch das Reisen so angenehm wie möglich gestalten", erklärt Dr. Erich Forster.

Mehrere Informationen zur Trafik-Aktiv-Aktion finden Sie unter https://www.westbahn.at/trafik/ oder in Ihrer Trafik.

