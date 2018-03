Wieviel Urlaub steht den Beschäftigten zu?

Zahlreiche Anrufe in GPA-djp nach Berichterstattung zum Urlaubsanspruch

Wien (OTS/ÖGB) - Nach der medialen Berichterstattung zum Thema Urlaubsanspruch häufen sich die Anfragen in der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) über den jeweiligen individuellen Urlaubsanspruch.++++

Grundsätzlich gilt, dass nach 25 jähriger Zugehörigkeit zum gleichen Dienstgeber sechs Urlaubswochen statt fünf Wochen zustehen. Für die Berechnung des Urlaubsausmaßes sind Dienstzeiten bei demselben Arbeitgeber, die keine längere Unterbrechung als drei Monate beinhalten, zusammenzurechnen. Dabei sind die Auflösungsarten von vorangegangenen Dienstverhältnissen zu beachten.

Für das Urlaubsausmaß sind aber auch Dienstzeiten bei anderen Arbeitgebern, über die Pflichtschule hinausgehende Schulzeiten und Hochschulstudien anzurechnen, maximal jedoch im Ausmaß von 12 Jahren. Darüber hinaus sind günstigere Anrechnungen über Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarungen möglich.

Weitere Anfragen beziehen sich auf die Lohn- und Gehaltszahlung während des Urlaubs, also das so genannte Urlaubsentgelt. Grundsätzlich ist nicht nur der Lohn bzw. das Gehalt ungekürzt weiter zu bezahlen, sondern sind z. B. auch regelmäßig geleistete Mehrarbeits- oder Überstunden mit zu berücksichtigen.

Wer sich unsicher ist, ob die Anrechnungsbestimmungen richtig berücksichtigt wurden und das Urlaubsentgelt korrekt bezahlt wird, soll sich am besten mit der GPA-djp in Verbindung setzen. Anfragen bitte an service @ gpa-djp.at oder Service-Hotline: 050301-301.

Die GPA-djp forderte schon im Mai 2011 im Rahmen einer österreichweiten Aktionswoche eine Reform des Urlaubsrechts, weil das gegenwärtige Recht, ArbeitnehmerInnen mit mehreren Arbeitsplatzwechseln, insbesondere weibliche Beschäftigte, klar benachteiligt.

