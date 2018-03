Unternehmensgründungen 2012: Männer haben die Nase vorn - teilweise

Wien (OTS) - Über 45.000 Unternehmen wurden 2012 in Österreich gegründet, vom Einzelunternehmen bis hin zur Aktiengesellschaft. Die Geschlechterverteilung bedient althergebrachte Klischees. Die Wirtschaftsauskunftei Dun & Bradstreet (D&B) hat die Zahlen dazu.

45.000 neu gegründete Unternehmen innerhalb eines Jahres. Eine beachtliche Zahl, vor allem vor dem Hintergrund von ca. 620.000 aktiven Unternehmen in Österreich. In Summe zeigt die Verteilung der Neugründungen nach Geschlechtern eine Vorherrschaft der Männer, die sich aber deutlich abgeschwächt darstellt, wenn man in die Tiefe der Gründungsstatistik abtaucht. Von den 45.000 neu entstandenen Unternehmen haben zwei Drittel einen männlichen Geschäftsführer oder Eigentümer. Bei nur einem Drittel werden die entsprechenden Positionen von Frauen besetzt. In die Zahlen von D&B fließen Gründungen von Gewerbetreibenden und beim Firmenbuch registrierten Unternehmen ein. Somit deckt die Statistik vom Einzelunternehmen bis hin zur Aktiengesellschaft ein komplettes Bild der Neugründungen in Österreich ab. Ausgeklammert ist die Branche der Personenbetreuung, also von Pflegepersonal, in den sozialen Diensten.

Gewerbetreibende sind emanzipierter

Die dominante Verteilung in der Gesamtbetrachtung wird deutlich freundlicher aus Sicht der weiblichen Unternehmerschaft, wenn man nicht protokollierte und protokollierte Unternehmen unterscheidet. Nicht protokollierte Unternehmen sind solche, die nicht beim Firmenbuch registriert sein müssen. Zum größten Teil fallen Ein-Mann-bzw. Ein-Frau-Unternehmen in diese Kategorie. Wie es der österreichischen Firmenlandschaft mit ihrem hohen Anteil an Klein-und Mittelunternehmen entspricht, machen die nicht protokollierten Unternehmen satte zwei Drittel der Unternehmen aus. Dort gibt es beinahe einen Geschlechtergleichstand: 57 Prozent Gründern stehen 43 Prozent Gründerinnen gegenüber.

Diese Verteilung steht in krassem Gegensatz zu den protokollierten Unternehmen, die vorwiegend aus Körperschaften wie AGs oder GmbHs bestehen. Dort sind die Geschäftsführer der neu gegründeten Firmen zu mehr als 80 Prozent Männer. Somit steht lediglich in jeder fünften Neugründung im protokollierten Bereich eine Frau an der Unternehmensspitze.

Frau wird Friseuse, Mann wird Fliesenleger

Bei den Branchen bedienen die Gründungen der Männer die klassischen Klischees der beruflichen Geschlechterverteilung: In der IT-Dienstleistung gab es z.B. knapp 400 neue Unternehmen, davon wurden 90 Prozent von Männern gegründet. Auch in den bauverwandten Branchen wie Installateur oder Fliesenleger gründen nach wie vor mehr Männer als Frauen neue Firmen. Im Gegenzug überrascht es nicht, dass Frauen bei Friseur- und Kosmetiksalons die Nase vorn haben. Ein relativ ausgeglichenes Bild gibt es jedoch im Handel. Ein interessantes Detail ist, dass Copyshops im Jahr 2012 zu 90 Prozent von Frauen gegründet wurden.

Insolvenzen

Die österreichischen Neugründungen des Jahres 2012 zeigen eine beachtliche Stabilität innerhalb der ersten Monate nach ihrem Entstehen. In Summe schlitterten lediglich 76 der 45.000 Neugründungen im gleichen Kalenderjahr in die Insolvenz. Das sind weniger als 0,2 Prozent. Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen dem Geschlecht der Personen hinter den Unternehmen. Neun der 76 Insolvenzen waren selbstständige Handelsvermittler. Diese Branche ist die einzige, die durch die Anzahl heraussticht. Von den neun Insolvenzen betrafen fünf Stück Einzelunternehmen, die von Männern gegründet worden waren. Hier zeigt sich, dass Frauen und Männer gleich gut bzw. gleich schlecht wirtschaften.

