AKNÖ fordert zweites, kostenloses Kindergartenjahr

Auch die Industrie erhöht den Druck auf den Bund

Wien (OTS) - Seit Monaten fordert die AKNÖ ein zweites, verpflichtendes und kostenloses Kindergartenjahr. Nun scheint der Druck auf die Verantwortlichen im Bund zu steigen. Denn auch die Industriellenvereinigung will Änderungen bei den Familienleistungen und befürwortet den zügigen Ausbau der Kinderbetreuung. AKNÖ-Präsident Haneder: "Ich freue mich, dass unsere Forderung nun auch von der Industriellenvereinigung unterstützt wird und wir jetzt hoffentlich gemeinsam eine Gesetzesänderung erreichen können."

In Niederösterreich haben Kinder ab drei Jahren Anspruch auf einen kostenlosen Kindergartenplatz am Vormittag. Dennoch bleiben gerade jene Kinder oft zu Hause, die aus sozialen oder kulturellen Gründen ohnehin benachteiligt sind. Denn die Kindergartenpflicht gilt erst für Fünfjährige. Hier will die AKNÖ mit einem zweiten, verpflichtenden und kostenlosen Kindergartenjahr für Vierjährige schon früher ansetzen, um sprachliche oder soziale Ungleichheiten so früh wie möglich auszugleichen. "Wir wollen, dass alle Kinder bei ihrem Schuleintritt die gleichen Chancen haben. Denn ein Jahr an Förderung im Kindergarten reicht oft nicht aus", erklärt Haneder.

Um in den Kindergärten gute pädagogische Arbeit zu leisten, müssen zusätzlich bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehört, dass ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. "Wir brauchen genügend Zeit, Raum und Gestaltungsmöglichkeiten in unseren Kindergärten. Das heißt: mehr BetreuerInnen pro Kind, kleinere Gruppen und bessere Aus- und Weiterbildung für die PädagogInnen und HelferInnen", fordert AKNÖ-Expertin Regina Gottwald-Knoll.

Finanzierung wäre gesichert

Seit 2009 gibt es neue Freibeträge für Familien. Aber von den bereitgestellten 165 Millionen Euro wurden bis dato nur 36 Millionen abgeholt. "Mit dem Geld, das am Finanzamt liegen geblieben ist, kann ein weiteres kostenloses Kindergartenjahr für alle Vierjährigen auch bundesweit problemlos finanziert werden", so die Bilanz von AKNÖ-Präsident Hermann Haneder.

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ, Mag. Regina Gottwald-Knoll, 01-58883-1865