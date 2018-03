Startschuss für "Urban Mining"-Expertenrunde: "Was wir brauchen, ist eine gute Urban-Mining-Politik"

Wien (OTS) - Urban Mining - auch "Stadtschürfung" genannt - ist der nächste Schritt zu einem ressourcenschonenden Wirtschaften. Auch wenn unsere Rohstoffe heute noch überwiegend aus natürlichen Lagerstätten gewonnen werden, so ist allen längst klar, dass diese Lagerstätten begrenzt sind. Der allgemeine Ressourcenhunger rückt daher das große Potenzial von Urban Mining in den Mittelpunkt. Doch viele Fragen sind noch ungeklärt.

Diesen widmet sich die dreiteilige Veranstaltungsserie "Urban Mining - Die Rohstofflager der Zukunft", die am 21.3.2013 ihren Startschuss hatte. Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) lud gemeinsam mit dem Report Verlag zu dem Event. ARA Vorstand Dr. Christoph Scharff konnte rund 100 Personen aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung begrüßen, die zur Diskussion mit einer hochrangingen Expertenrunde kamen. Diese setzte sich aus Helmut Rechberger (TU Wien), Robert Holnsteiner (Wirtschaftsministerium), Günter Gretzmacher (Baustoff Recycling Verband), Gerhard Koch (Wienerberger) und Manfred Födinger (Scholz Austria) zusammen.

Welches Potenzial Urban Mining birgt, verdeutlichte Günter Gretzmacher: "Wir verfügen über mehr als 3.800 Millionen Tonnen an Baumaterial in Bauwerken, die auf österreichischem Grund stehen. Diese Menge ist eigentlich das Bergwerk, von dem wir leben."

Dass es richtig und notwendig ist, sich diesem Bergwerk zu widmen, brachte Helmut Rechberger mit einem Beispiel auf den Punkt:

"Statistisch gesehen besitzt jeder Österreicher etwa 250 kg Kupfer. Wenn man die derzeit bekannten, abbauwürdigen Kupfervorkommen in der Erdkruste zusammennimmt und durch die Zahl der Weltbevölkerung dividiert, würden wir aber lediglich auf 80 kg Kupfer pro Kopf kommen. Zwar sind noch längst nicht alle Vorkommen entdeckt worden, und dieses Metall wird uns auch nicht in Kürze ausgehen. Trotzdem sollten wir aber jenes Kupfer, das wir bereits besitzen, immer wieder in einen Kreislauf für die Wiederverwendung zurückführen."

Auch aus politischer Sicht ist Urban Mining ein Gebot der Stunde, wie Robert Holnsteiner vom Wirtschaftsministerium untermauert:

"Rohstoffe werden auch in Österreich und Europa zunehmend zum Standort- und Wettbewerbsfaktor für die Industrie werden. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass sich unsere Industrie auch in Zukunft mit kostengünstigen Rohstoffen versorgen kann."

Doch der Abbau dieser Rohstoffe birgt Herausforderungen. Gerhard Koch sagte aus Sicht eines Ziegelherstellers: "Sortenreinen, hochwertigen Ziegelbruch haben wir leider in den seltensten Fällen. Wenn es nicht gerade ein Ziegeldach betrifft, sondern Mauerwerk, haben wir es mit Mischungen aus Keramik, Mörtel, Beton, Gipsputz und anderen Stoffen zu tun. Diese zu verwerten ist schon wesentlich schwieriger.

Einig waren sich die Diskutanten, dass Urban Mining trotz des aktuellen Aufschwungs schon länger praktiziert wird. Manfred Födinger dazu: "Metallrecycling gibt es schon sehr, sehr lange. Es gibt bei uns das geflügelte Wort, dass, seit der Begriff 'Urban Mining' etabliert ist, die Schrotthändler Krawatten tragen dürfen."

Wie es mit Urban Mining weitergeht, zeigte Robert Holnsteiner auf:

"Was wir brauchen, ist eine gute Urban-Mining-Politik. Und da sehe ich eine große Schlagzeile: Fördern. Wir müssen vier Bereiche fördern. Wir müssen Innovation fördern, wie es etwa mit dem Christian Doppler Labor an der TU Wien gemacht wird. Wir müssen Märkte fördern, indem wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und für Rechtssicherheit sorgen. Wir müssen Qualität fördern im Sinne von ,Design for Recycling'. Und wir müssen die Akzeptanz gegenüber Recyclingprodukten fördern. Dann sind wir auf einem guten Weg."

Die Veranstaltung hat die Chancen und die Probleme aufgezeigt, die mit Urban Mining einhergehen. Aus Sicht eines Ressourcenmanagers wie der ARA bestehen die nächsten Schritte in einer forcierten Forschungs- und Entwicklungstätigkeit sowie der Bewusstseinsbildung bei den entsprechenden Experten und Entscheidungsträgern. Die Veranstaltungsreihe soll zu beiden Punkten einen Beitrag leisten.

Der zweite Round Table ist für Juni 2013 geplant und widmet sich dem Schwerpunkt Konsumgüter. Die Abschlussveranstaltung im Herbst nähert sich dem Thema Urban Mining aus Sicht der rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Umsetzung.

Über die ARA AG

Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) ist Österreichs führender Recyclingspezialist für Verpackungen. Sie organisiert und finanziert bundesweit die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen. Für die bequeme Sammlung von leeren Verpackungen aus Papier, Kunststoff, Metall und Glas bietet die ARA den KonsumentInnen rund 1,5 Millionen Sammelbehälter und darüber hinaus ca. 1.460.000 Haushalten die Sammlung mit dem Gelben Sack. Dazu kommen noch mehr als 1.000 Recyclinghöfe.

Mit einer Gesamtleistung von jährlich mehr als 800.000 t erfüllt die ARA eine wichtige Funktion in der Rohstoffversorgung der österreichischen Wirtschaft. Über 600.000 t CO2 werden jedes Jahr durch Sammlung und Verwertung der Verpackungen eingespart.

Die ARA ist ein Non-Profit Unternehmen und steht im Eigentum namhafter österreichischer Unternehmen. Das Verpackungsrecycling der ARA wird aktuell von über 15.000 Unternehmen als Kunden finanziert.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Mayer

Altstoff Recycling Austria AG

Tel.: 01/599 97-320

christian.mayer @ ara.at