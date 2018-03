"Weltjournal" und "WELTjournal +" am 27. März: "Billigfleisch - Vom Bauernhof zur Tierfabrik" und "Schmutzige Schokolade"

Wien (OTS) - Das "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - zeigt am Mittwoch, dem 27. März 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 in der Dokumentation "Billigfleisch - Vom Bauernhof zur Tierfabrik" von Manu Coeman, wie der Übergang von der bäuerlichen Tierhaltung zur Fleischindustrie, der in den vergangenen 60 Jahren rund um den Globus stattgefunden hat, jetzt an seine Grenzen stößt. Um 23.25 Uhr beschäftigt sich die "WELTjournal +"-Reportage "Schmutzige Schokolade" von Miki Mistrati mit dem Thema Kinderarbeit in westafrikanischen Kakaoplantagen.

"Weltjournal: Billigfleisch - Vom Bauernhof zur Tierfabrik" - um 22.30 Uhr

Der Sonntagsbraten war einmal etwas Besonderes. Heute ist Fleisch ein profanes Alltagsessen geworden, oft von schlechter Qualität. Jedes Jahr nehmen die Europäer 42 Millionen Tonnen Fleisch zu sich, das sind 1,3 Tonnen in der Sekunde! Möglich geworden ist dieser immense Verzehr durch eine industrialisierte Tierproduktion, durch eine teils wahnwitzige Subventionspolitik und durch den Preiskampf der Lebensmitteldiskonter. Dieses "Billigfleisch" hat auch Auswirkungen auf den menschlichen Organismus - von Fettleibigkeit über Depression bis hin zu Krebs und Resistenz gegen Antibiotika. Für die Fleischproduktion werden Ressourcen wie Land und Wasser immer knapper. Umweltverschmutzung und Klimawandel hängen eng zusammen mit der industrialisierten Tierzucht. Die Menschen haben jeden Bezug zu den "Fleischlieferanten" - den Tieren - verloren.

"WELTjournal +: Schmutzige Schokolade" - um 23.25 Uhr

Nach einer Reportage über Kinderarbeit in Kakaoplantagen in Westafrika haben die verantwortlichen internationalen Firmen versprochen, diese Missstände aufzuheben. Jetzt wurden die angeblichen Verbesserungen überprüft und nachgewiesen, dass sich an der Kinderarbeit in den Kakaoplantagen der Region nichts geändert hat und die vollmundigen Versprechen wie Schulbauten etc. nicht eingelöst worden sind.

