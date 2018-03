Kapsch holt Herbert Taucher als neuen Vertriebsleiter für die Steiermark

Wien (OTS) - Herbert Taucher (50) ist seit 1. März 2013 neuer Vertriebsleiter für die Steiermark bei Kapsch BusinessCom. In dieser Funktion verantwortet er die strategische Entwicklung des Dienstleistungsgeschäfts des führenden ICT-Servicepartners.

"Ich glaube an Kundennähe und Flexibilität im Dienstleistungsgeschäft und freue mich darauf, mit meiner Erfahrung Kapsch BusinessCom noch stärker bei Kunden und Interessenten zu platzieren", erklärt Herbert Taucher zu seiner neuen Aufgabe.

Herbert Taucher ist bereits seit rund 30 Jahren im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie tätig. Seine Erfahrung reicht vom technischen Betrieb von Großrechnersystemen über Installationsplanungen, Betrieb, Wartung und Kundenbetreuung in der Netzwerkplanung bis hin zum Projektmanagement für Systemeinführungen. Bereits 1992 übernahm er im Rahmen seiner Tätigkeit auch Vertriebsverantwortung. Taucher war seit 1998 bei IBM in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Leiter der IBM Geschäftsstelle in Graz. Er hat das Kolleg für elektrische Nachrichtentechnik und Elektronik der HTBLUVA in Graz abgeschlossen sowie die Industry Insight/Strategy and Client Executive Ausbildung der London Business School.

Kapsch BusinessCom - ein Unternehmen der Kapsch Group - ist mit 1.300 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 250 Millionen Euro einer der führenden ICT-Servicepartner in Österreich, Zentral- und Osteuropa. Eingebettet in die Kapsch Unternehmensgruppe agiert Kapsch BusinessCom weltweit mit eigenen Niederlassungen in Österreich und mit Gesellschaften in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Das Gesamtlösungsportfolio des Unternehmens deckt sowohl Informationstechnologie als auch Telekommunikation ab. Kapsch positioniert sich daher als ICT-Servicepartner. Neben der Systemintegration und der kontinuierlichen Optimierung übernimmt Kapsch BusinessCom in immer stärker werdendem Ausmaß auch den vollständigen Betrieb dieser ICT Lösungen. Kapsch setzt dabei auf Herstellerunabhängigkeit und Partnerschaften mit weltweit technologisch führenden Anbietern wie Apple, Aastra, Avaya, Cisco, Google, Hitachi, HP oder Microsoft. Gemeinsam mit diesen Partnern agiert Kapsch als Berater, Systemlieferant und Dienstleistungsanbieter bei seinen 17.000 Kunden, vor allem aber als verlässlicher, vertrauenswürdiger und langfristiger Trusted Advisor in einem sich rasant verändernden technologischen Umfeld.

