FPÖ-Hofer: Österreichs Gentechnikfreiheit in Freihandelszone der EU mit den USA nicht aufrechtzuerhalten

"Gemeinsame Standards" hätten weitreichende Auswirkungen

Wien (OTS) - "Während sich Frankreich kritisch zu den Plänen einer Freihandelszone der EU mit den USA äußert und zahlreiche Ausnahmeregelungen für sich garantiert sehen will, war von der österreichischen Bundesregierung bis dato nichts zu diesem Projekt zu hören", so heute der stellvertretende FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg Norbert Hofer.

"Dabei geht es um nichts weniger als gemeinsame Zulassungskriterien und gemeinsame Standards, die vor allem auch in den Bereichen Lebensmittelproduktion oder Pharmaprodukte schlagend würden. Es geht um tausende Regelungen, die 'harmonisiert' werden müssten. Offenbar hat die österreichische Bundesregierung aber kein Problem mit der drohenden Aufweichung der - bei allen Mängeln - immer noch verbraucherfreundlicheren europäischen Bestimmungen. Etwa in Fragen Agro-Gentechnik. Denn die bisherigen Beschränkungen Österreichs zugunsten der Gentechnik-Freiheit wären in einer transatlantischen Freihandelszone nicht aufrecht zu erhalten. Schon gar nicht, wenn man die anstehenden Probleme offensiv ignoriert", hält Hofer abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at