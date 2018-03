Grüne: Jesus ist schwul und Antisemitismus ein Wert aus Österreich!

Vilimsky: Widerliche und geschmacklose Äußerungen der Grünen beweisen einmal mehr, dass die Gruppierung fest im linksextremen Eck verankert ist

Wien (OTS) - "Einmal mehr beweisen die Grünen mit höchst geschmacklosen Äußerungen, dass sie eine feste Verankerung im linksextremistischen Eck haben. Anders ist es nicht erklärbar, dass deren Jugendorganisation in Vorarlberg Pamphlete mit 'Jesus ist schwul' sowie einer Entstellung eines ÖVP-Inserates mit Karl Lueger mit den Worten 'Antisemitismus ist ein Wert aus Österreich' vor Schulen verteilen. Damit sind alle Grenzen des Akzeptablen gesprengt, ich erwarte mir eine Distanzierung der grünen Führungsgremien von dieser Aktion", so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky.

"Es ist zwar das Vorrecht der Jugend, forscher und pointierter aufzutreten. Dies erlaubt allerdings nicht, Gläubige und Religionen zu beleidigen. Man stelle sich nur den Aufschrei der islamischen Glaubensgemeinschaft vor, wäre selbiges mit Propheten Mohammed geschehen", so Vilimsky. Wenn es um die Verballhornung der christlichen Religion gehe, sei das Ermessen im Meinungsestablishment zwar viel breiter gefasst, dennoch gäbe es auch hier Grenzen und diese seien mit dem Vorgehen der Grünen bei weitem überschritten, kritisierte Vilimsky.

Auch sei die radikale Entstellung eines ÖVP-Plakates mit Karl Lueger sowie dem Slogan "Antisemitismus ist ein Wert aus Österreich" weit jenseitig des Akzeptablen, zumal dies Österreich als Land der Antisemiten verunglimpfe. Auch sei zu prüfen, inwieweit hier nicht durch die jungen Grünen in Vorarlberg der Tatbestand der Verhetzung erfüllt sei, betonte Vilimsky.

Es stelle sich die berechtigte Frage, welche krause Gedankenwelt bei den Grünen tatsächlich herrsche. "Gibt es linksextremistische Kreise, welche bei den Grünen immer stärker einsickern oder ist die Jugend durch linksextremistische Gedanken der Führung verleitet und verhetzt?", so Vilimsky. Faktum sei, dass es eine politische Aufsichtspflicht der Führungsgremien gäbe und wenn diese nicht ausreichend wahrgenommen werden könne, man sich als politische Gruppierung auch von radikalen und extremistischen Jugendlichen trennen müsse. "Wo bleibe hier der Aufschrei bzw. die Distanzierung der grünen Führungsgremien in Vorarlberg sowie auch auf Bundesebene. Gerade in diesem sensiblen Fall - Verächtlichmachung der christlichen Religion sowie Herumspielen mit Antisemitismus - wäre dies mehr als angebracht und überfällig", so Vilimsky.

