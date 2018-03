NÖAAB-LAbg. Hauer: Verwirrung in der roten AKNÖ-Führung über Haneder Zukunft

Streithansl Leitner vor Kammerrückkehr

St. Pölten (OTS/nab) - "Verwirrung herrscht innerhalb der roten AKNÖ-Führung durch Aussagen und Stellungnahmen zu FSG-internen Grabenkämpfen. Zu Gerüchten, Haneder würde noch im Mai sein Amt als Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich abgeben, hält dieser fest, "er wolle sich künftig wieder als Zentralbetriebsrat der Alpine Bau ins Unternehmen einbringen" aber "derzeit stünde ein Wechsel nicht zur Debatte". Kurz zuvor wurde Haneder laut FSG-Angaben zuerst einstimmig zur AKNÖ-Wahl als Spitzenkandidat nominiert, einen Tag später ebenfalls einstimmig abmontiert. Klar scheint in der FSG derweil lediglich die Rückkehr von Streithansl Leitner in die Arbeiterkammer, er wurde dort lediglich karenziert und hat ein Rückkehrrecht. Seine Handschrift ist bereits vor seinem offiziellen Wiedereintritt klar erkennbar. Leitner soll in der AKNÖ den scheidenden Direktor Helmut Guth beerben. Dazu passt auch Leitners Ankündigung "schon bald einiges berichten zu können über ehemalige Parteifreunde wie z.B. Otto Pendl", kommentiert NÖAAB-LAbg. Hermann Hauer FSG-interne Grabenkämpfe in der AKNÖ.

