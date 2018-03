Social Media Führerschein für Unternehmen: "Enablement" wird immer wichtiger für den Erfolg von Social Media Aktivitäten / Neues Seminarthema im April

Hamburg (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Der Einsatz von Social Media in der Kommunikation ist mehr als ein paar nette ergänzende Kanäle für das Marketing. Unternehmen müssen sowohl ihre externen Aktivitäten als auch das interne Verständnis und die Akzeptanz sorgfältig planen und begleiten. In dem eintägigen Media Workshop "Social Media Enablement" zeigt die Referentin Carin Waldhof am 24. März 2013 in Hamburg, wie die Prozesse von Content-Generierung, Mitarbeiter-Trainings bis zur Ressourcen-Planung aufgesetzt werden sollten.

"Dazu gehören auch ein ehrlicher Blick auf die Unternehmenskultur und involvierte Führungskräfte und Mitarbeiter", so die Referentin. In diesem Media Workshop erfahren die Teilnehmer, welche Schnittstellen genutzt werden können und welche Prozesse und Rahmenbedingungen dafür in Unternehmen geschaffen werden sollten. Dieser Kurs unterstützt Kommunikationsverantwortliche dabei, die ihren Mitarbeitern und Kollegen nicht nur Technologien vermitteln wollen, sondern deren Kommunikationsfähigkeiten fördern und sie mit dem passenden Handwerkszeug ausstatten möchten.

Das Seminar eignet sich für alle, die sich mit dem Aufstellen von Spielregeln im Umgang mit Social Media beschäftigen und Rahmenbedingungen für Social Media entwickeln wollen. Für dieses Aufbauseminar sollten die Teilnehmer bereits mit den gängigen Social Media-Angeboten vertraut sind.

Terminvorschau: "Social Media Enablement" am 24. April 2013 in Hamburg

Weitere Informationen zum Seminarangebot erhalten Interessierte unter: http://www.media-workshop.de/PM/1949

Über die Referentin:

Carina Waldhoff (Jahrgang 1975) ist Senior-Beraterin bei K12 -Agentur für Kommunikation und Innovation in Düsseldorf. Die Kulturmanagerin hat zuvor u. a. die interne Kommunikation einer Krankenkasse geleitet und berät Unternehmen und Verbände unterschiedlicher Branchen (u. a. Telekommunikation, IT, Entertainment). Ihre Beratungsschwerpunkte liegen auf PR und interner Kommunikation, Change Communications und Social Media Relations.

Über das Fortbildungsangebot Media Workshop:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder:

www.media-workshop.de

Das Seminarprogramm 2013 zum Download:

http://www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2013.pdf

Rückfragen & Kontakt:

MEDIA WORKSHOP - Seminare // Trainings // Coachings

Stephanie Langeloh

Telefon: +49 40-2263 5998

E-Mail: team @ media-workshop.de