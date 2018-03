Umgang mit gefährlichen Abfällen in Serbien

Umweltbundesamt-Twinning erfolgreich abgeschlossen

Wien (OTS) - Die Entsorgung und Kontrolle von gefährlichen Abfällen standen im Mittelpunkt eines zweieinhalbjährigen Umweltbundesamt-Twinnings in Serbien, das im März 2013 erfolgreich beendet wurde. "Die Expertinnen und Experten aus dem Umweltbundesamt unterstützen und beraten die serbischen Behörden seit Oktober 2010 in zentralen Abfallfragen und führen sie an die EU-Standards heran. Diese Zusammenarbeit ist essentiell für eine geordnete Abfallwirtschaft und für den Schutz von Gesundheit und Umwelt in Serbien", betont Georg Rebernig, Geschäftsführer im Umweltbundesamt.

Die Zusammenarbeit zwischen Umweltbundesamt und dem serbischen Ministerium für Energie, Entwicklung und Umweltschutz zielte darauf ab, die institutionellen Kapazitäten aufzubauen und Bevölkerung und Industrie für den fachgerechten Umgang mit gefährlichen Abfällen zu sensibilisieren. Die ExpertInnen bereiteten nationale Pläne und rechtliche Regelungen für die Entsorgung der spezifischen Abfallströme vor und entwickelten eine Methode zur Identifizierung von Altlasten.

Perspektiven für Südosteuropa und mehr

Das Umweltbundesamt ist die führende österreichische ExpertInneneinrichtung für alle Umweltthemen und -medien und mit knapp 100 Einzelprojekten in 23 Ländern in Ost-, Südosteuropa und in den Mittelmeer-Staaten bewährter Projektpartner. Durch Länderpartnerschaften - so genannte Twinnings - unterstützt das Umweltbundesamt seit 1999 die mittel- und südosteuropäischen Behörden in wesentlichen Umweltfragen beim Aufbau der Verwaltung und bei der Umsetzung des EU-Rechts; die finanziellen Mittel dafür kommen von der EU.

