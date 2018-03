itelligence bietet SAP-qualifizierte Implementierungsservices für drei Rapid-Deployment-Lösungen von SAP

Bielefeld (ots) - SAP-Beratungshaus itelligence unterstreicht erneut SAP HANA Kompetenz

itelligence, das erfolgreiche SAP-Beratungshaus für den Mittelstand, bietet ab sofort SAP-qualifizierte Implementierungsservices für drei Rapid-Deployment-Lösung von SAP in Deutschland, Österreich und der Schweiz. itelligence erhält die SAP-Qualifizierung itelligence implementation services for SAP HANA Operational Reporting rapid-deployment solution, itelligence implementation services for SAP HANA Profitability Analysis rapid-deployment solution und für die SAP Electronic Data Interchange rapid-deployment solution. itelligence unterstreicht damit erneut seine führende Position im SAP Eco System.

"Ich freue mich sehr über die Qualifizierung unserer Implementierungsservices der drei Rapid-Deployment Solutions von SAP, denn sie entspricht genau unserer Strategie", Kirsten Bruns, Geschäftsbereichsleitung Customer Solution & Inventions, itelligence AG. "itelligence hat bereits sehr früh das Potential von Rapid-Deployment-Lösungen erkannt, da die schnelle Einführungszeit und die klar kalkulierbaren Projektkosten unserer eigenen effektiven Projektmethodik entsprechen. RDS-Lösungen haben für unsere Kunden einen messbaren Vorteil: Ein klar beschriebener Funktionsumfang, zu einem definierten Festpreis. Das sichert hohe Qualität, auch für neue innovative Themen und minimiert das finanzielle Risiko für unsere Kunden. Das passt!"

itelligence ist einer der mittelständischen Partner der SAP, der seine Lösungen international anbietet und auch qualifizieren läßt. Das heißt für itelligence-Kunden, sie erhalten geprüfte, durchgehend hohe Qualität bei einem so wichtigen Thema wie beispielsweise der Einführung von SAP HANA-Lösungen.

itelligence ist einer der Early Adopter der der zukunftsorientierten In-Memory Computing-Technologie und hat schon früh die Möglichkeiten von SAP HANA erkannt. So konnten die Berater und Entwickler der itelligence AG bereits zahlreiche Erfahrungen in Kundenprojekten, durch Installationen, aber auch durch eigene Software-Entwicklungen auf der SAP HANA-Plattform sammeln und sich damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Mit der Wirkung:

itelligence ist in der Lage, schnell und kostenoptimiert die Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA) und das BI-Reporting auf der SAP HANA-Plattform zu implementieren und die Laufzeitperformance dieser Applikationen in neue Dimensionen zu überführen.

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und der Schweiz realisiert itelligence für über 5.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro. itelligence ist "Top Consultant" 2012.

