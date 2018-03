VP-Juraczka: Klarheit über Finanzierung des grünen Prestigeprojekts Mariahilfer Straße dringend erforderlich

Wien (OTS) - "Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ist gefordert, endlich die Fakten auf den Tisch zu legen. Was kostet die Umgestaltung der Mariahilfer Straße und woher kommen die dafür notwendigen Mittel", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Reaktion auf heutige Medienberichte.

Manfred Juraczka: "Trotz mehrfachen Nachfragens war die grüne Vizebürgermeisterin bisher nicht in der Lage, eine Kostenschätzung für die von ihr forcierte Neugestaltung der Mariahilfer Straße abzugeben. Einen zweistelligen Euro-Millionenbetrag soll es kosten, das reicht bekanntlich von 10 bis 99 Millionen Euro. Auch über die budgetäre Bedeckung des Vorhabens hüllt sich Vassilakou bisher in Schweigen. Wenn aber tatsächlich wie medial kolportiert das grüne Prestigeprojekt durch die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung finanziert werden soll, dann wäre das ein weiterer Anschlag auf die leidgeprüften Autofahrer in Wien."

"Die gesetzlichen Regelungen sehen nämlich vor, dass der Nettoertrag der Parkometerabgabe für Maßnahmen zu verwenden ist, die der Erleichterung des innerstädtischen Verkehrs dienen, z.B. zur Förderung des Garagenbaus. Hier war die Wiener Stadtregierung schon bisher säumig, flossen doch zuletzt bei Gesamteinnahmen in Höhe von 66,6 Mio. Euro nur rund 20,5 Mio. Euro in den Garagenbau und gerade einmal 4,1 Mio. Euro in den Bau von Park-and-Ride-Anlagen. Niederösterreich hingegen hat noch im vergangenen Jahr als Sofortmaßnahme nach der Ausweitung der Zonen 1730 zusätzliche Park-and-Ride-Stellplätze geschaffen. Weitere 2000 Stellplätze sind bis zum Jahr 2015 geplant, dafür werden rund 25 Mio. Euro investiert", so der Landesparteiobmann weiter.

Manfred Juraczka abschließend: "Wie lange sehen Bürgermeister Häupl und der frühere Verkehrsstadtrat Rudolf Schicker eigentlich noch zu, dass das Verkehrsressort unter grünen Führung im Winterschlaf verharrt? Die Mittel aus der Parkraumbewirtschaftung müssen zielgerichtet für den Garagenbau und den Ausbau der Park-and-Ride-Anlagen verwendet werden und nicht für zweifelhafte Experimente auf einer funktionierenden Einkaufsstraße ohne vorheriger Befragung der Bürger!"

