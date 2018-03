ARBÖ: Der Osterhase bringt auch den Erwachsenen etwas

Staus und Verzögerungen am Osterwochenende

Wien (OTS) - Wie der ARBÖ-Informationsdienst meldet, wird es am kommenden Osterwochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Reiseverkehr kommen. Da ein Großteil Europas den Ostermontag als staatlichen Feiertag ansieht, wird es natürlich auch dementsprechend verkehrsbedingt "zugehen". Erfahrungsgemäß werden am Freitag viele über das verlängerte Wochenende zu den Skigebieten reisen bzw. in ihre Heimatländer aufbrechen. Da auch die österreichischen Schüler erst am Mittwoch wieder in die Schule müssen, ist auch am Dienstag noch mit sehr starkem Verkehr vor allem im Rückreiseverkehr zu rechnen. Vom Reiseverkehr und den damit verbundenen Staus werden nach Einschätzung der ARBÖ-Verkehrsexperten vor allem die Hauptverkehrsstrecken im Großraum Wien und im Westen von Österreich betroffen sein.

In Wien gelten die Südosttangente (A23), im gesamten Verlauf, die Altmannsdorfer Straße, die Triester Straße und die Westausfahrt als klassische Staustrecken. Auch am Wiedner Gürtel

werden die Autofahrer bedingt durch eine Baustelle ebenso wie auf der Schloßallee und den innerstädtischen Verbindungen, wie der 2-er-Linie und dem Franz-Josefs-Kai, viel Geduld benötigen.

Skitouristen haben speziell am Karsamstag auf den Verbindungen in die großen Skiregionen mit zähem Verkehr zu rechnen. Herausragend sind laut ARBÖ-Informationsdienst dabei die B169 (Zillertal Bundesstraße) und die S16 (Arlbergschnellstraße) ebenso wie die B179 (Fernpaß Bundesstraße). In Vorarlberg wird der Verkehr im Bereich Montafon und vor dem Pfändertunnel bei Bregenz auf der Rheintalautobahn (A14) sehr zähfließend sein. Auch in Salzburg und in Kärnten wird es zu Stauungen kommen. Die A10 (Tauernautobahn) wird von Hallein bis nach Villach eine sehr stark befahrene Strecke sein. Tausende Fahrzeuge werden laut ARBÖ-Informationsdienst vor den Tunnelportalen des Tauerntunnels und des Katschbergtunnels im Stau stehen. Auch bei Graz ist mit umfangreichen Staus vor dem Plabutschtunnel, auf der A9 (Pyhrnautobahn) zu rechnen. Reisende auf der A2 (Südautobahn) im Bereich zwischen dem Knoten Graz/Ost und dem Knoten Graz/West werden für ein Verkehrschaos sorgen.

Rückreisewelle am Ostermontag

Abschied nehmen vom Osterurlaub heißt es dann für viele am Ostermontag. Durch die Rückreisewelle wird es vor allem auf den Stadteinfahrten zu erheblichen Stauungen kommen. Die Tunnelportale gelten wie so oft als Nadelöhr. Je früher man am Montag aufbricht, desto entspannter wird die Heimreise. Der ARBÖ rät daher allen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig loszufahren um gröbere Staus zu meiden.

