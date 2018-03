Syneron Dental Lasers erhielt Bronzemedaille im Wettbewerb "Best in Biz Awards 2013 EMEA" in der Kategorie "Fastest-Growing Company of the Year"

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) - Syneron Dental Lasers (http://www.synerondental.com), der führende Anbieter innovativer Laser-Dentaltechnologien wurde zum Bronzemedaillengewinner in der Kategorie "Fastest-Growing Company of the Year" (Unternehmen mit den höchsten Wachstumsraten des Jahres) im Wettbewerb "Best in Biz Awards 2013 EMEA" (http://emea.bestinbizawards.com) , dem einzigen unabhängigen Unternehmenswettbewerbsprogramm in Europa, Mittelasien und Afrika ernannt, dessen Jury sich aus Mitgliedern der Presse sowie aus Industrieanalysten zusammensetzt. Die "Best in Biz Awards" werden jährlich an Unternehmen, Teams, Führungskräfte und Produkte verliehen, die Spitzenleistungen vollbracht haben bzw. verkörpern. Die Verleihung erfolgt anhand des Geschäftserfolgs durch eine Jury, die aus Mitgliedern der Presse und aus Industrieanalysten besteht. Die "Best in Biz Awards" werden jährlich im Rahmen von drei getrennten Wettbewerbsprogrammen verliehen, je einem für die USA und Kanada, für EMEA und im Bereich International.

Nahezu 100 in öffentlicher Hand oder in Privathand befindliche Unternehmen vertreten alle Bereiche der Volkswirtschaft aus mehr als 17 Ländern, die im zweiten EMEA-Jahresprogramm der "Best in Biz Awards" gegeneinander angetreten sind. Die Verleihungen der "Best in Biz Awards 2013 EMEA" wurden in einer Reihe von Kategorien vorgenommen, zu denen "Fastest-Growing Company of the Year", "Most Innovative Company of the Year", "Enterprise Product of the Year", "Small/Medium Business Product of the Year" und "Most Innovative Product of the Year" gehören.

"Wir fühlen uns geehrt, im Rahmen der "Best in Biz Awards 2013 EMEA" eine Auszeichnung erhalten zu haben. Ausser 2011 bereits bei unserer ersten Beteiligung an der Ranglistenwertung "Fast 500" von Deloitte für Israel unter den "Top 10" der Technologieunternehmen mit den höchsten Wachstumsraten zu landen, wurden wir aufgrund eines Fünf-Jahres-Rekordwachstums von 1.244% zusätzlich im selben Jahre auf Platz 109 der EMEA Technology Fast 500 Ranglistenwertung von Deloitte für die Technologieunternehmen mit den höchsten Wachstumsraten gesetzt", sagte Ira Prigat, Präsident und CEO von Syneron Dental Lasers. "Der Gewinn der Bronzemedaille in der Kategorie "Fastest-Growing Company of the Year" der "Best in Biz Awards" ist ein weiterer Beweis für unsere kontinuierlichen Errungenschaften im Technologie- und Innovationsbereich. Wir sind äusserst stolz darauf, mit hunderten zufriedenen Nutzern der LiteTouch(TM)-Laser-Dentaltechnologie ein sicheres Standbein innerhalb der EMEA-Region zu besitzen, während wir uns gleichzeitig darauf konzentrieren, mehr Wissen über die Laser-Dentaltechnik zu verbreiten und für den verstärkten Einsatz der Lasertechnologie in den Dentallabors überall auf der Welt werben", fügte Ira Prigat hinzu.

Anhand einer Punktbewertung wurden die Gewinner der "Best in Biz Awards 2013 EMEA" durch eine Jury ermittelt, die sich aus 20 hochkarätigen Juroren zusammensetzte. Diese kamen von renommierten Tageszeitungen, aus dem Bereich wichtiger Geschäfts-, Finanz- und Technologieveröffentlichungen sowie von Sendeanstalten aus 10 Ländern. Zu ihnen gehörten unter anderem Vertreter der ARD (Deutschland), des Banking & Finance Magazine (aus Belgien und den Niederlanden), von BBC Radio Leeds (Vereinigtes Königreich), Branders (Schweiz), Business Breakfast, Dubai Eye 103.8 (VAE), Emirates247 (VAE), HTmobile (Israel), IAA Magazine (VAE), Irish Independent (Irland), IT Web (Südafrika), Khaleej Times (VAE), Micro Mart (Vereinigtes Königreich), Newzglobe.com (VAE), PC Format (Vereinigtes Königreich), Sake24 (Südafrika), Sky News (Vereinigtes Königreich), Tbreak Media (VAE), The Engaging Brand (Vereinigtes Königreich) und von Xbox Plus (Brasilien).

Eine vollständige Liste der Gold-, Silber- und Bronzemedaillengewinner der "Best in Biz Awards 2013 EMEA" finden Sie, wenn Sie die Website

http://emea.bestinbizawards.com/emea-2013-winners besuchen.

Der Hauptsitz des im Jahre 2005 gegründeten Unternehmens Syneron Dental Laser befindet sich in Israel. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Website http://www.synerondental.com.

Ansprechpartner Medien: Hagit Timor Public Relations Manager +972-50-214-4991 hagitt@syneron.com