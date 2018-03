PG "FRIENDS on the road - Kein Leben ohne LKW!" 4. April 2013, um 10.30 Uhr, Cafe Landtmann

FRIENDS on the road - Kein Leben ohne LKW! mit

- KommR Wolfgang Herzer, Fachverbandsobmann für das Güterbeförderungsgewerbe der Wirtschaftkammer Österreich

- Mag. Franz Weinberger, Sprecher der österreichischen Nutzfahrzeugimporteure der Industriellenvereinigung.

- Christoph Gerlach, Leiter Organisation Truck Racing am Red Bull Ring

Datum: Donnerstag, den 4. April 2013, um 10.30 Uhr

Ort: Cafe Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Die heimischen Transporteure, die FRIENDS on the road, touren 2013 wieder durch Österreich. Der Auftakt erfolgt bereits vom 5. bis 7. April während der Klagenfurter Frühjahrsmesse. Begleitet wird der Tross durch alle neun Bundesländer vom Fachverband und den Fachgruppen des Güterbeförderungsgewerbes. In Zusammenarbeit mit der Logcom und dem Arbeitskreis der Automobilimporteure der Industriellenvereinigung verspricht die diesjährige Roadshow reichlich Information und Innovation. So werden alle sieben LKW-Hersteller mit ihren neuesten Trucks (Stichwort: EURO 6-Norm) ebenfalls präsent sein.

Als besonderes Highlight der Tour 2013 gilt der Zwischenstopp der gesamten Roadshow am Red Bull Ring in Spielberg vom 5. bis 7. Juli im Rahmen der Truck Race Trophy. Dieses Rennen für Sattelzugmaschinen zählt zur FIA European Truck Racing Championship und gilt nach der Formel 1 als die populärste Motorsportserie. Europaweit lockt dieses gigantische Spektakel alljährlich über 800.000 Zuschauer an.

Im Jahr 2012 präsentierten sich die österreichischen Transporteure mit ihrer Infotainment-Roadshow sechs Monate lang an mehr als 30 Spieltagen an Standorten in allen Bundesländern. Mehr als 220.000 Besucher in allen neun Bundesländern übertrafen dabei sämtliche Erwartungen.

