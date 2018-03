Jank: Ostergeschäft wächst in Wien im Vergleich zu den Vorjahren

71 Prozent der Wiener geben heuer 53,3 Mio. Euro für Ostergeschenke aus - Wiener kaufen hauptsächlich in Einkaufsstraßen und im Grätzel

Wien (OTS) - "Der Wiener Handel kann sich auf sehr gute Umsatzzahlen anlässlich des bevorstehenden Osterfestes freuen", sagt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. In der Bundeshauptstadt werden heuer insgesamt 53,3 Mio. Euro für Ostergeschenke ausgegeben, das sind um knapp 4 Prozent mehr als im letzten Jahr. Mit 57 Euro liegen die durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf um zwei Euro über der Vorjahrprognose. Am häufigsten liegen Schokolade, Eier und Spielsachen in den Osternestern. Dies ergab eine Umfrage von makam market research im Auftrag der WK Wien. ****

Ostergeschenke werden in nächster Nähe besorgt

Erstmals wurden die Wiener heuer befragt, wo sie die Ostergeschenke für ihre Lieben kaufen. Der überwiegende Großteil - nämlich 87 Prozent - erledigt die Ostereinkäufe in den Wiener Einkaufsstraßen oder direkt im Grätzel des Wohnortes.

Kinder kommen zu Ostern auf ihre Rechnung

Für Kinder ist Ostern wie ein zweites Weihnachten: 77 Prozent aller Schenker überraschen Kinder, 37 Prozent den Partner, ein Viertel die Eltern und 22 Prozent Freunde und Bekannte. Während Frauen durchschnittlich 55 Euro für die Osterpräsente ausgeben, greifen Männer heuer mit 59 Euro etwas tiefer in die Brieftasche. Laut Umfrage beschenken 78 Prozent aller Wienerinnen ihre Lieben -gegenüber 62 Prozent der männlichen Wiener. Von den Befragten, die zu Ostern Präsente machen, legen 82 Prozent Süßigkeiten oder Schokolade ins Osternest, 60 Prozent verstecken bunte Ostereier und 22 Prozent machen Kindern mit Spielsachen eine Freude. Aber auch Bücher (12 %), Blumen (10 %) und Kleidung (6 %) sind beliebt.

Einstellung der Wiener zum Osterfest

81 Prozent der Wiener sehen in Ostern ein ganz besonderes Ereignis für Kinder, 79 Prozent nutzen die Feiertage für ein Familientreffen. Für mehr als die Hälfte der Befragten ist Ostern ein bedeutendes kirchliches Fest. Für 12 Prozent ist Ostern wichtiger als der eigene Geburtstag, für acht Prozent wichtiger als Weihnachten. Lediglich einer unter 100 Wienern erkennt in Ostern keine besondere Bedeutung.

Zu Ostern sind viele Wiener aktiv

Viele Wiener (67 Prozent) feiern rund um Ostern im privaten Kreis zu Hause, machen Verwandtenbesuche (55 Prozent) oder nutzen die freien Tage und machen einen Ausflug mit der Familie (44 Prozent). Knapp die Hälfte der Wiener setzt auf den traditionellen Brauch der Ostereiersuche. Jeweils 32 Prozent werden einen Ostermarkt bzw. eine Ostermesse besuchen, 26 Prozent lassen sich in einem Restaurant kulinarisch verwöhnen. Immerhin 14 Prozent packen rund um Ostern die Koffer und verabschieden sich in den Urlaub: 53 Prozent bleiben in Österreich, 21 Prozent nützen die Feiertage für einen Städtetrip, jeweils 10 Prozent fliegen zum Baden gen Süden oder schnallen nochmals die Ski an.

Bei der Umfrage wurden 500 Wienerinnen und Wiener über 15 Jahre befragt.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Martin Sattler

Presse & Medienmanagement

Tel.: 01 51450-1314

martin.sattler @ wkw.at

http://www.wko.at/wien