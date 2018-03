Grüne Meidling: Radfahren am Meidlinger Platzl wird gelebte Normalität

Wien (OTS) - In Zukunft wird Radfahren im unteren Bereich der FUZO Meidlinger Hauptstraße rund um die Uhr erlaubt sein. Nach einer mehrmonatigen, erfolgreichen Probephase, bei der das Radfahren vormittags während der Lieferzeiten gestattet war, gab das Bezirksparlament nun grünes Licht für die zeitlich unbegrenzte Öffnung für den Radverkehr.

"Bei der Evaluierung der Probephase ist herausgekommen was von Anfang an zu erwarten war", so Martin Rotter von den Grünen Meidling, "Radfahren am Meidlinger Platzl funktioniert ohne Probleme, FußgeherInnen und RadfahrerInnen nehmen aufeinander Rücksicht und nutzen den Raum gemeinsam."

Der untere Bereich der Meidlinger Hauptstraße stellte bisher eine Hürde für RadfahrerInnen dar, die nur durch umständliches Ausweichen überwunden werden konnte. Mit Öffnung des Meidlinger Platzls ist ein wichtiger Lückenschluss erfolgt, der Radfahren im Bezirk wieder ein kleines Stück attraktiver macht.

Die direkte Erreichbarkeit der Geschäfte mit dem Rad sowie die geplante bessere Anbindung des Meidlinger Marktes an das Rad- und Fußwegenetz trägt dazu bei die Nahversorgung im Grätzl zu verbessern. "Ein für FußgehrerInnen und RadfahrerInnen attraktiver Bezirk nützt vor allem den AnrainerInnen, damit wird eine jahrelange Forderung der Grünen Melding endlich verwirklicht", so Rotter abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: Tel.: (++43-1) 4000 - 81766

presse.wien @ gruene.at