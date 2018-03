VHS Ottakring: Ist unsere Politik noch zu retten? - Vortragsreihe mit Robert Misik

Vier Termine zeigen ab 3. April positive Ansätze für eine Politik fernab des Zynismus

Wien (OTS) - Publizist und Sachbuchautor Robert Misik beschäftigt sich nach seiner erfolgreichen Vortragsreihe über die Finanz- und Wirtschaftskrise nun mit konstruktiven Ansätzen einer erneuerten Politik: Zivilgesellschaftliches Engagement, progressive Reformen fürs 21. Jahrhundert, Engagement in der Parteipolitik und neue Kommunikationsstrategien. Ab 3. April findet wöchentlich jeweils um 19 Uhr im Hilde-Weinberger-Saal der VHS Ottakring (16., Ludo-Hartmann-Platz 7) ein Vortragsabend mit Diskussionsmöglichkeit statt. Vor dem Hintergrund der Finanzkrise, die innerhalb der EU soziale und politische Krisen ausgelöst hat, ist eine Diskussion über Auswege aus dieser Situation von bildungspolitisch zentraler Bedeutung.

Chancen neuer Politikformen

Der Neoliberalismus hat in eine gefährliche Finanzkrise geführt, immer mehr Menschen stehen unter ökonomischem Stress. Und immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass man daran eigentlich nichts ändern kann. Von vielen Seiten wird behauptet, dass eine progressive Reformpolitik heute nicht mehr möglich sei. Robert Misik hält dagegen. Er zeigt in seiner Vortragsreihe neue Wege im demokratischen Prozess auf: "Wir brauchen eine neue Sprache in der Politik. Wir brauchen neue Politikformen, die breite Bündnisse von Parteien und BürgerInnen möglich machen. Und wir brauchen realistische Ideen für eine neue progressive Reformbewegung", betont Misik.

Lange Tradition in der Politikvermittlung: der historische Weinberger-Saal der VHS Ottakring

Die VHS Wien knüpfen nach ihrem mehr als 125-jährigen Bestehens an die Tradition der Politikvermittlung an breite Bevölkerungsschichten an. Der Hilde-Weinberger-Saal war bereits in der frühen Geschichte der Wiener Volksbildung Ort für literarische, naturwissenschaftliche und weltanschauliche Vorträge für ein breites Publikum.

Weitere Informationen auf www.vhs.at/ottakring.

Fact Box:

Mittwoch, 3. April: EUER ZYNISMUS KOTZT MICH AN! UND MEINER AUCH! Bürgerfrust und Parteipolitik in der Ära der Postdemokratie Mittwoch, 10. April: REDET SO, DASS EUCH DIE BÜRGER VERSTEHEN KÖNNEN! Eine neue Sprache für die Politik.

Mittwoch, 17. April: WILLKOMMEN IN DER MITMACHDEMOKRATIE! Parteien, Aktivismus und Zivilgesellschaft: Engagement in flexiblen Netzwerken Mittwoch, 24. April: MÜSSEN NUR WOLLEN! Eine progressive Reformbewegung für das 21. Jahrhundert.

Uhrzeit: jeweils 19:00 Uhr

Ort: Weinberger Saal, VHS Ottakring, Ludo-Hartmann-Platz 7, 1160 Wien Anmeldung: 01/891 74-116000 oder office.ottakring @ vhs.at

Eintritt frei!

