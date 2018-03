Keine Angst des Tormanns vor der Analyse: Helge Payer wird ORF-Fußballexperte

Debüt für 20-fachen Nationalspieler bei Austria - Salzburg am 31. März

Wien (OTS) - ORF-Fußballexperte Roman Mählich erhält Gesellschaft:

Mit dem 20-fachen österreichischen Teamspieler Helge Payer ist ab 31. März 2013 erstmals im ORF-Sport ein Tormann fixer Bundesliga-Analytiker. Der 33-jährige Oberösterreicher und langjährige Rapid-Schlussmann wird am 31. März seine ORF-Premiere feiern - beim vielleicht meisterschaftsentscheidenden Spitzenduell Austria - Salzburg.

Für ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost ist Helge Payer "nicht nur ein cooler Bursche, der locker drauflos spricht, sondern mit ihm hat nach dem 78er-Veteran Herbert Prohaska und dem 98er Roman Mählich nun auch die aktuelle Bundesliga-Generation ihren Vertreter im ORF-Fußball. Unser Experten-Tool stellt somit eine hervorragende Mischung dar."

"Gerade heraus und ehrlich, so wie ich bin und so wie ich es an Leuten geschätzt habe, die mich kritisiert haben" möchte Helge Payer die Sache anlegen. Und dabei auf viel aktuelles Insiderwissen zurückgreifen. Immerhin seien seine Erfahrungen mit dem Profifußball noch so frisch "als wäre ich gerade eben aus der Kabine gekommen", so der Neo-Analytiker.

Helge Payer stand ab 1991 für diverse Nachwuchsmannschaften der Hütteldorfer im Tor, unter Trainer Lothar Matthäus debütierte er 2001 in der Rapid-Kampfmannschaft. 2003 folgte unter Hans Krankl der erste Einsatz für das ÖFB-Team. Während Steffen Hofmanns Gastspiel bei 1860 München war Payer darüber hinaus Rapid-Kapitän, mit den Grün-Weißen feierte er zwei Meistertitel. Nach der Saison 2011/12 verließ er Hütteldorf, zuletzt war Payer in der zweiten griechischen Liga engagiert. Seit sieben Jahren leitet er darüber hinaus mit seinem Vater die Helge-Payer-Torwart-Schule für Kinder.

