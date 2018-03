Girls only! Der Girlies Sports Day im Wiener Rathaus

Jede Menge Indoor und Outdoor Aktivstationen zum Thema Bewegung und Fitness

Wien (OTS) - Dass Bewegung und Fitness Spaß machen, beweist der "Girlies Sports Day" - 2013 so groß wie nie zuvor - bereits zum achten Mal. Am Dienstag, 9. April, bietet das Wiener Rathaus jungen Mädchen im Alter von 6 bis 19 Jahren von 9:00 - 17:00 Uhr bei freiem Eintritt wieder einen Tag lang alles, was Mädchenherzen höher schlagen lässt. Insgesamt sieben Räume und erstmalig auch der Arkadenhof bieten Platz für Indoor und Outdoor Mitmachworkshops sowie Schnupperstationen zum Thema Bewegung, Fitness und Ernährung in altersgerechter Form.

"Der Girlies Sports Day im Wiener Rathaus lädt Mädchen dazu ein, neue Bewegungsarten auszuprobieren und die ideale für sich zu entdecken", so der zuständige Sportstadtrat Christian Oxonitsch. "Ich wünsche allen Teilnehmerinnen einen abwechslungsreichen Tag mit viel Bewegung, Spaß und Sport!"

Utl.: Gesund & fit durch Sport und Ernährung

Auch heuer haben sich die Stadt Wien mit ihrer Aktion "Bewegung findet Stadt" sowie die OrganisatorInnen des "Österreichischen Frauenlaufs" für Mädchen ab sechs Jahren wieder ein passendes Angebot überlegt. Denn die zahlreichen Aktivstationen und Workshops, die am 9. April zur Auswahl stehen, sind auf Spaß und Interesse junger Mädchen ausgerichtet und geben einen Einblick in die unzähligen Sportmöglichkeiten in Wien. Das Angebot reicht von Tanz-Workshops, Yoga, einem Fitness-Check und Selbstverteidigung über Ernährungsberatung bis hin zum richtigen Styling.

Utl.: Tanz, Yoga, Kickboxen und jede Menge Ernährungstipps

All diejenigen, die schon immer einmal mit den Profis tanzen, sich Lauftipps von Experten holen oder ihre Treffsicherheit beim Zielschießen unter Beweis stellen wollten, können das und noch vieles mehr einen ganzen Tag lang beim "Girlies Sports Day" im Wiener Rathaus ausprobieren. Gemäß dem Motto "Informieren und Ausprobieren" stehen rund 40 verschiedene Stationen für die Mädchen bereit: Ob Zumba, Breakdance, Mädchenfußball, Baseball, Yoga, Badminton oder Slackline, die Mädchen können einfach ausprobieren, was ihnen Spaß macht. Landhockeyfans bzw. die, die es noch werden wollen, kommen mit einem eigenen Hockeyfeld ganz auf ihre Kosten, und Tanzbegeisterte können u.a. einen Latino-Tanzworkshop besuchen. Professionelle BeraterInnen geben Tipps für die perfekte Ernährung und auch zahlreiche Vereine und ProfessionistInnen stellen vor Ort jede Menge Informationen für die jungen Besucherinnen zur Verfügung und unterstützen bei den einzelnen Aktivstationen.

Utl.: Sportlichkeit lohnt sich!

Besonders ambitionierte Sportlerinnen bekommen die Möglichkeit, sich bei den einzelnen Sportstationen einen Stempel für ihren ganz persönlichen Aktivpass zu holen. Wurden zahlreiche Stationen absolviert, erhalten die Mädchen zur Belohnung eine kleine Überraschung und die Chance auf tolle Gewinne.

Verlosungen: 12:00 Uhr, 14:30 Uhr und 16:45 Uhr

Girlies Sports Day

Dienstag, 9. April 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr

Wiener Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Der Eintritt ist frei!

keine Anmeldung erforderlich

www.bewegungfindetstadt.at

