Austrotherm expandiert in der Türkei

Der österreichische Dämmstoff-Spezialist nimmt nahe Izmir sein zweites Werk in Betrieb.

Wopfing/Waldegg (OTS) - Die Austrotherm GmbH, führender Anbieter im Bereich qualitativer Wärmedämmung in Mittel- und Osteuropa, verstärkt ihr Türkei-Engagement. Anfang April geht in Turgutlu, rund 50 Kilometer von der 4 Millionen-Metropole Izmir entfernt, das mittlerweile zweite Dämmstoff-Werk in Betrieb. Austrotherm produziert am neuen Standort graue höchstwärmedämmende Fassadenplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS). Die Investitionen belaufen sich - inklusive Kaufpreis für bestehende Hallen - auf 4 Millionen Euro. In der Endausbaustufe werden in Turgutlu 40 Mitarbeiter beschäftigt sein.

"Austrotherm war vor fünf Jahren das erste europäische EPS-Dämmstoffunternehmen, das den Schritt über den Bosporus gewagt hat. Wir konnten mit unseren hochqualitativen Dämmprodukten und unserem Top-Service den regional gut aufgestellten Mitbewerbern in Istanbul Paroli bieten. In der Region Türkische Ägäis mit dem Hotspot Izmir bietet sich wiederum ein interessanter, und durch die Entfernung zu Istanbul, völlig eigenständiger Markt mit einem Einzugsgebiet von rund 10 Millionen Einwohnern. Die Expo 2020-Bewerbung von Izmir beflügelt zudem die Bau-Phantasie," erläutert Austrotherm-Geschäftsführer Peter Schmid die Beweggründe für einen weiteren Produktionsstandort in der Türkei.

Auch wenn der Bauboom mit zweistelligen Zuwachsraten in manchen Regionen der Türkei mittlerweile etwas abgeflaut ist, zeigt sich Peter Schmid zuversichtlich im Sanierungsbereich: "In der Ägäis-Region ist das Dämmniveau mit nur 2 bis 3 cm Dämmdicke extrem niedrig. Die zahlreichen Ferienhäuser der 90er Jahre stehen zur Renovierung an. Hier müssen wir nur das Bewusstsein wecken, dass man mit einer ordentlichen Dämmung speziell im Sommer viel Strom für die Raumklimatisierung einsparen kann."

Rückenwind in Sachen Energiesparen ortet man bei Austrotherm auch seitens der türkischen Regierung, die zur Zeit eine Koppelung der Grunderwerbssteuer an den Energieausweis diskutiert. Bei gut gedämmten Häusern soll in Zukunft weniger Grunderwerbssteuer anfallen.

Austrotherm 2012 auf Erfolgskurs - Ausland wächst stärker

Die Austrotherm Gruppe konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 mit 18 Produktionsstätten in mittlerweile 11 Ländern den Umsatz um 8 % auf 245 Mio. Euro steigern und beschäftigte per 31.12.2012 insgesamt 830 Mitarbeiter. Austrotherm-Geschäftsführer Peter Schmid:

"Unser Auslandsumsatz hat im vergangenen Jahr erheblich stärker zugelegt als der Umsatz in Österreich."

Austrotherm verfügt neben der Zentrale und Werken in Österreich sowie der Austrotherm Türkei noch über Unternehmen in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei und Ungarn. An der Errichtung des 19. Produktionsstandortes, dem Austrotherm XPS-Werk in Wittenberge in Deutschland, wird derzeit gearbeitet.

Die Austrotherm-Gruppe zählt, ebenso wie die Baumit Wopfinger- und Murexin-Gruppe, zur Schmid Industrieholding, die per 31.12.2012 mit 4.700 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro erzielte.

Rückfragen & Kontakt:

Austrotherm GmbH

GF Peter Schmid

Friedrich-Schmid-Straße 165

2754 Waldegg / Wopfing

Tel.: 02633/401-110

Fax: 02633/401-111

peter.schmid @ austrotherm.at www.austrotherm.com