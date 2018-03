1.000. Familienpass-Oma/Opa-Karte in Niederösterreich überreicht

Schwarz: Freuen uns über breite Zustimmung der Familien

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich konnte Familien-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz in der Filiale des Familienpass-Partnerbetriebes "Jello Shoecompany" in Horn die bereits 1.000. NÖ Familienpass-Oma/Opa-Karte übergeben. Die Karte ging an Anna und Franz Robak aus Schwarzenau, die nun ab sofort gemeinsam mit ihren Enkelkindern Thomas, Sophie und Helene zahlreiche Ermäßigungen und ausgewählte Angebote des NÖ Familienpasses in Anspruch nehmen können.

"Seit Jahresbeginn 2013 ermöglichen wir Großmüttern und Großvätern, für sich und ihre Enkelkinder eine zusätzliche Familienpass-Karte zu beantragen - die so genannte Familienpass-Oma/Opa-Karte. Damit können die Großeltern gemeinsam mit ihren Enkelkindern von ausgewählten Vorteilen, Ermäßigungen und Angeboten des NÖ Familienpasses profitieren. Der große Anklang und die breite Zustimmung unserer Familien freuen uns besonders, denn nirgendwo wird Generationensolidarität intensiver gelebt als im Familienalltag", so Schwarz bei der Übergabe der Karte.

Als Voraussetzung zur Antragstellung der NÖ Familienpass-Oma/Opa-Karte gilt ein bereits bestehender Familienpass der Eltern. Interessierte Großeltern können sich online auf der Website des Familienreferates des Landes Niederösterreich unter www.noe.familienpass.at bzw. telefonisch bei der Familienhotline des Landes unter der Nummer 02742/9005-1-9005 informieren bzw. die NÖ Familienpass-Oma/Opa-Karte auch gleich kostenlos beantragen.

Weitere Informationen zu den Leistungen des Familienreferates des Landes Niederösterreich sowie detaillierte Infos zum NÖ Familienpass sind bei der NÖ Familienhotline unter der Telefonnummer 02742/9005-1-9005 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr bzw. im Internet auf www.noe.familienpass.at erhältlich.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Allgem. Förderung F3/Familienreferat, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-16559, e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at, www.noe.familienpass.at.

