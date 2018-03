FGÖ-Bundesheergewerkschaft: Vertreter der Bediensteten werden bei Wehrdienstreform nicht eingebunden

Arbeitsgruppe ignoriert, dass Reformen im gesamten Bundesheer dringend nötig sind

Wien (OTS) - Die Bundesheergewerkschaft vertritt gemäß ihren Statuten alle Arbeiter, Angestellten, öffentlich Bediensteten und alle in einem Lehr- oder Ausbildungsverhältnis stehenden Dienstnehmer wie auch pensionierte und im Ruhestand befindliche Dienstnehmer des BMLV sowie alle sonstigen Angehörigen des Bundesheeres im Präsenz-, Miliz-und Reservestand - also auch die Grundwehrdiener. "Interessanterweise wurden wir aber - vielleicht genau deshalb - nicht zur Teilnahme an der von der Bundesregierung eingesetzten politischen Arbeitsgruppe zur Reform und Attraktivierung des Wehrdienstes eingeladen", beklagt Manfred Haidinger, Präsident der Bundesheergewerkschaft.

"Es geht bei dieser Arbeitsgruppe auch nicht um die sachliche Umsetzung der Volksbefragung", ist sich Haidinger sicher. Die Volksbefragung brachte ein klares Ergebnis: Das Volk lässt sich auf keine Spekulationen mit der Sicherheit ein. Die Ableitungen der Regierung, nun lediglich den Grundwehrdienst "attraktiveren" zu wollen und mit diesem Blendfeuer die dringend nötigen Reformen im Bundesheer zu verschleiern, sind für Haidinger völlig daneben. "Dies dürfte jedoch ein weiterer Grund sein, warum außer den Vertretern der SPÖ und ÖVP nur die Sozialpartner der FCG und FSG zugelassen werden. Man bleibt vornehm unter sich, führt Show-Verhandlungen und ist abschließend in der Lage, ein Ergebnis zu präsentieren, das angeblich auf einer breiten Basis steht. In Wirklichkeit wird dieses Ergebnis nicht mehr sein", so Haidinger weiter, "als der größte gemeinsame Nenner, auf den sich SPÖ und ÖVP zur Zeit verständigen können."

Was auch immer heraus komme, "es wird eine Chimäre für das Volk und hinter den Kulissen wird das System weiterlaufen wie bisher", ist sich Haidinger sicher.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesheergewerkschaft

Florianigasse 16/8

1080 Wien

Tel: 0660 622 0000

Mail: fgoe-afh @ msn.com