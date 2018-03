Emerging Markets: Volksbank Investments bringt "BRIC Höchststands Garant 2" auf den Markt

85% Höchststands-Garantie - 100% Kapitalschutz am Laufzeitende - Sechs Jahre Laufzeit

Wien (OTS) - Interessante Anlagemöglichkeiten in den klassischen, großen Schwellenländern Brasilien, Russland, Indien und China stoßen derzeit auf starke Nachfrage. Volksbank Investments hat daher eine weitere Tranche des BRIC Höchststands Garant auf den Markt gebracht. Dieser bietet Anlegern die Möglichkeit, von den aufstrebenden Ländern zu profitieren. Zusätzlich wird der optimale Ausstiegszeitpunkt abgesichert. *****

Wie funktioniert" dieses Zertifikat: Der Basiswert setzt sich zusammen aus 60% S&P BRIC 40 (EUR) Index und 40% iBoxx Euro Eurozone Index. Während der Laufzeit wird dieser monatlich zu einem Stichtag betrachtet und mit seinem Startwert verglichen. Erreicht einer dieser Beobachtungswerte einen neuen Höchststand, wird dieser Wert zu 85% bis zum Laufzeitende festgeschrieben und für die Berechnung der Auszahlung herangezogen. Am Ende der Laufzeit erhält der Anleger 85% des jemals an einem der Beobachtungstage erreichten Höchststands, mindestens jedoch 100% des Nominalwertes (Kapitalschutz).

Die Aktien der BRIC Staaten weisen im Vergleich zu globalen Aktien eine deutlich höhere Volatilität aus. Dies ermöglicht es, unter Beachtung des höheren Risikos, von überdurchschnittlich positiven Kursanstiegen zu profitieren.

Die Funktionsweise des BRIC Höchststands Garant 2 hat sich bereits vielfach bewährt.

"BRIC Höchststands Garant 2 - die Facts:

ISIN: AT000B115787

Emittentin: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft

Angebot: ab 25.03.2013

Laufzeit: 6 Jahre (07.05.2013 - 06.05.2019)

Währung: Euro (Stückelung 1.000 Euro)

Emissionskurs: 100% zum Zeichnungsfristbeginn. Danach laufende Anpassung durch die Emittentin, je nach Marktgegebenheiten + 3% Ausgabeaufschlag

Kapitalschutz: 100% am Laufzeitende

Höchststand: 85% am Ende der Laufzeit

Basiswert: 60% S&P BRIC 40 (EUR) Index, 40% iBoxx Euro Eurozone Index Startwertfestlegung: Schlusskurs des Basket vom 06.05.2013 Beobachtung: monatlich, am 20. des Monats; erstmals am 20.05.2013, letzter Feststellungstag 20.04.2019

Steuern: 25% KESt, EU-Quest-frei

Grundsätzlich ist die Tilgung zum Nennwert, sowie sämtliche Zahlungen von Zertifikaten, von der Zahlungsfähigkeit der Emittentin abhängig.

Steuerliche Behandlung: Die hier dargestellte steuerliche Behandlung bezieht sich auf Anleger, die in Österreich der Steuerpflicht unterliegen und ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig. Sie kann durch eine andere steuerliche Beurteilung der Finanzverwaltung und Rechtsprechung -auch rückwirkend - Änderungen unterworfen sein.

Disclaimer: Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information und ersetzen nicht eine, insbesondere nach rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige, individuelle Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die beschriebenen Finanzinstrumente werden nur in jenen Ländern öffentlich angeboten, wo dies ausdrücklich durch den jeweils gültigen Prospekt oder die Emissionsbedingungen zulässig ist. Der für die dargestellten Produkte gültige und gemäß § 10 Abs. 2 KMG veröffentlichte Prospekt samt allfälligen Änderungen oder Ergänzungen ist unter www.volksbank.com/prospekt abrufbar oder kann am Sitz der Österreichischen Volksbanken-AG, 1090 Wien, Kolingasse 14-16 kostenlos behoben werden. Die jeweils gültigen Emissionsbedingungen nach Fertigstellung und weitere Informationen finden Sie unter www.volksbankinvestments.com (bei dem jeweiligen Produkt). Die Österreichische Volksbanken-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Druckfehler sind vorbehalten.

S&P BRIC 40 (EUR) Index: Der S&P BRIC 40 (EUR) Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC ("SPDJI") und wurde für den Gebrauch durch die Österreichische Volksbanken-AG lizenziert. Standard & Poor s(R) und S&P(R) sind eingetragene Handelsmarken von Standard & Poor s Financial Services LLC ("S&P"), und Dow Jones(R) ist eine eingetragene Handelsmarke von Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Diese Handelsmarken wurden für den Gebrauch durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke der Österreichische Volksbanken-AG weiterlizenziert. Der VBAG BRIC Höchststands Garant 2013-2019 der Österreichische Volksbanken-AG wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Gesellschaften weder gesponsert noch indossiert, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung in Bezug auf die Ratsamkeit einer Investition in dieses Produkt ab und übernimmt auch keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P BRIC 40 (EUR) Index.

iBoxx Euro Eurozone Index: Der hierin genannte iBoxx Euro Eurozone Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und seine Verwendung erfolgt im Rahmen eines Lizenzvertrages. Der VBAG BRIC Höchststands Garant 2013-2019 wird von Markit Indices Limited oder ihren Mitgliedern weder finanziert noch unterstützt oder beworben. (Schluss)

