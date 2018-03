EANS-Adhoc: S IMMO AG / Vorläufiges Ergebnis Höchstes EBIT der Unternehmensgeschichte

Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis S IMMO AG

26.03.2013

Vorläufiges Ergebnis S IMMO AG: Höchstes EBIT der Unternehmensgeschichte

EBIT übertrifft mit EUR 106,8 Mio. Vorkrisen-Niveau

Jahresüberschuss um 22,5 % auf EUR 26,0 Mio. gesteigert

EBITDA bezogen auf Immobilienportfolio bei ausgezeichneten 5,3 %

FFO-Rendite von 10,1 %

Dividendenerhöhung geplant

Nach einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2011 konnte die S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) den positiven Trend 2012 fortsetzen und wesentliche Ertragskennzahlen weiter steigern.

Gewinnbringende Verkäufe

Die S IMMO AG nutzte im Jahr 2012 die positive Stimmung auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt und veräußerte 21 Objekte mit Gewinn. Die Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien betrugen per 31.12.2012 EUR 132,2 Mio. (2011: EUR 46,5 Mio.). Damit konnte die S IMMO ihr Ziel, Immobilien im Wert von EUR 100 Mio. zu verkaufen, deutlich übertreffen. Der Veräußerungsgewinn belief sich auf EUR 10,8 Mio.

Positive Entwicklungen am Hotelmarkt

Im Jahr 2012 betrugen die Mieterlöse EUR 118,5 Mio. (2011: EUR 125,9 Mio.). Der Grund für die leichte Reduktion liegt vor allem in den erfolgreichen Immobilienverkäufen. Der Effekt auf das Ergebnis konnte durch gleichzeitige Effizienzsteigerung und Kostenoptimierungen mehr als kompensiert werden. Die Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung (Erlöse der in Form von Managementverträgen betriebenen Hotels) wurden auf EUR 42,0 Mio. (2011: EUR 40,6 Mio.) gesteigert. Dadurch erhöhte sich das Bruttoergebnis aus der Hotelbewirtschaftung von EUR 9,0 Mio. auf EUR 9,9 Mio. Das entspricht einem Plus von 9,1 %. In Summe belief sich das Bruttoergebnis auf EUR 104,4 Mio. (2011: EUR 107,0 Mio.). 2012 konnte die S IMMO AG ihre Verwaltungskosten erneut um 4,4 % reduzieren. Das EBITDA betrug EUR 98,8 Mio. (2011: EUR 101,4 Mio.). Bezogen auf das Immobilienportfolio liegt das EBITDA bei 5,3 % - im Vergleich zum internationalen Branchen-Durchschnitt von circa 4 % ein außergewöhnlich gutes Ergebnis.

Höchstes EBIT in der Unternehmensgeschichte

Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 14,5 Mio. und betrug per 31.12.2012 EUR 106,8 Mio. (2011: EUR 92,3 Mio.). Das entspricht einem Zuwachs von 15,7 % und stellt gleichzeitig das höchste EBIT der Unternehmensgeschichte dar. Im Vergleich zum Vorkrisen-Jahr 2007 konnte die Kennzahl um EUR 6,8 Mio. gesteigert werden. Insgesamt beendete die S IMMO AG das Geschäftsjahr 2012 mit einem sehr erfolgreichen Jahresüberschuss von EUR 26,0 Mio. (2011: EUR 21,2 Mio.), was einem markanten Anstieg von 22,5 % bei geringerem Portfoliovolumen entspricht.

Beachtliche FFO-Rendite

Die S IMMO AG konnte den positiven Trend der ersten drei Quartale auch im vierten Quartal fortsetzen: Der FFO belief sich per 31.12.2012 auf EUR 33,0 Mio. (2011: EUR 28,9 Mio.). Bezogen auf die Börsenkapitalisierung konnte eine ausgezeichnete FFO-Rendite von 10,1 % (2011: 9,4 %) erzielt werden.

Dividendenerhöhung geplant

Auch dieses Jahr wird der Vorstand der ordentlichen Hauptversammlung am 12.06.2013 eine Dividenden-Ausschüttung vorschlagen. Die deutlich gestiegenen Ergebnisse rechtfertigen nach Meinung des Managements auch eine höhere Dividende.

Ausblick: S IMMO für 2013 sehr gut aufgestellt

Die bewährte Strategie der S IMMO AG soll auch im laufenden Jahr fortgesetzt werden: So plant das Unternehmen 2013 erneut etwa 5 % seines Portfolios zu veräußern. Außerdem möchte die Gesellschaft günstige Kaufoptionen - vor allem am deutschen Immobilienmarkt - nützen.

Am 25.04.2013 präsentiert die S IMMO AG ihre endgültigen Jahresergebnisse.

Vorläufige Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS für den Zeitraum 01.01.2012 - 31.12.2012

in EUR Mio.

| |01 - 12/2012 |01 - 12/2011 | |Erlöse |196,7 |207,8 | | davon Mieterlöse |118,5 |125,9 | | davon Betriebskostenerlöse |36,2 |41,3 | | davon Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung |42,0 |40,6 | |Sonstige betriebliche Erträge |6,9 |7,7 | |Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung |-67,0 |-77,0 | |Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung |-32,1 |-31,6 | |Bruttoergebnis |104,4 |107,0 | |Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien |132,2 |46,5 | |Buchwerte veräußerter Immobilien |-121,4 |-34,9 | |Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien |10,8 |11,6 | |Verwaltungsaufwand |-16,4 |-17,2 | |Ergebnis vor Steuern, Immobilienbewertung, |98,8 |101,4 | |Abschreibungen und Finanzergebnis (EBITDA) | | | |Abschreibungen |-8,8 |-9,3 | |Ergebnis aus der Immobilienbewertung |16,8 |0,1 | |Betriebsergebnis (EBIT) |106,8 |92,3 | |Finanzergebnis |-61,8 |-51,5 | |Genussscheinergebnis |-12,8 |-11,2 | |Ergebnis vor Steuern (EBT) |32,2 |29,6 | |Ertragssteuern |-6,2 |-8,4 | |Jahresüberschuss / -fehlbetrag |26,0 |21,2 | | davon den Anteilseignern der Muttergesellschaft |24,3 |20,0 | |zuordenbar | | | | davon den Minderheitsgesellschaftern zuordenbar |1,7 |1,2 | | | | | |Ergebnis je Aktie (in EUR) |0,36 |0,29 |

