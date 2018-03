TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Dienstag, 26. März 2013, von Cornelia Ritzer: "Regierung ohne Landesfürst"

Innsbruck (OTS) - Wenn die ÖVP heute grünes Licht gibt, ist die Kenia-Koalition in Kärnten besiegelt. Rot, Schwarz und Grün feiern damit eine Premiere. Und geben dem Bundesland die Chance, aus dem langen Schatten von Jörg Haider zu treten.

Jeder Kärntner, heißt es, hat Jörg Haider mindestens einmal die Hand geschüttelt. Dieses Bild zeigt, wie sehr der populäre und populistische Politiker den Kontakt zu seinen Wählern gesucht hat. Auch die Karriere von Peter Kaiser ist eng mit der Person Haider verknüpft. Just an dem Tag im Jahr 1989, an dem der FPÖ-Chef erstmals Landeshauptmann wurde, wurde der Sozialdemokrat als Abgeordneter angelobt. 24 Jahre hat es gedauert, bis Kaiser mit der SPÖ wieder zur stärksten Partei und Landeshauptmann wurde. Und mit dem Machtwechsel gleich einen Systemwechsel wagt: Statt einer Mitte-rechts- oder Rechts-Regierung schwenkt Kärnten nach links. Gestern sagten die Parteigremien von Rot und Grün Ja zu einer Dreier-Koalition, heute wird erwartet, dass die ÖVP grünes Licht gibt. Es ist die erste derartige Zusammenarbeit auf Landesebene, nur in Innsbruck wagte man sich bisher an eine Ampel.

Diese Premiere ist gut vorbereitet. Seit vergangenem Sommer, seit die Geständnisse im Birnbacher-Korruptions-Prozess tiefe Risse im Mythos Haider hinterließen und ein System aus kleinen Gefälligkeiten auf Kosten der Steuerzahler und dicken Geldkuverts für die Parteien entlarvten, wird daran gearbeitet. Zwölf Mal stellte die damalige Opposition - und nunmehrige Regierung - den Antrag auf Neuwahlen, zwölf Mal schmetterten die Kärntner Freiheitlichen diese ab. Die Wahlen sollten schlicht so lange wie möglich hinausgezögert werden, die an die Erben Haiders übergegangenen Machtstrukturen erhalten bleiben. Doch die Wähler erwiesen sich als weniger vergesslich als gedacht. Der politische Dammbruch war nicht mehr aufzuhalten. Auch die Aufarbeitung von Misswirtschaft und Korruption zu Zeiten der schwarz-blauen Regierung auf Bundesebene trug ihren Teil dazu bei. Anders als die Wenderegierung erntet die "Kenia-Koalition" aber viel Wohlwollen. Das liegt vor allem an den handelnden Personen:

Sachpolitiker, die nach turbulenten Jahren mit den FPK-Polit-Rabauken mit offenen Armen empfangen werden. Der grüne Rolf Holub ließ bei der Aufarbeitung des Hypo-Skandals nicht locker, ohne fundamentalistisch zu werden. Den neuen ÖVP-Landesrat Wolfgang Waldner kennt man aus seiner Zeit als Staatssekretär in Wien als liberal und offen. Und der neue Landeshauptmann Kaiser gilt als Antithese zu Haider: Sicher weniger charismatisch, aber umso sozialer. Die Zeiten, in denen Kärnten von einem geschickten Landesfürsten regiert wird, sind damit endgültig vorbei.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610