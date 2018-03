GRÜNE: Landesversammlung gibt mit 100% "grünes Licht" für Koalitionsbeteiligung in Kärnten

100% stimmten auf Landesversammlung für Koalitionsabkommen zwischen Grünen, SPÖ und ÖVP und geben somit grünes Licht für Dreiparteien-Koalition.

Klagenfurt (OTS) - Mit einem einstimmigen Ergebnis von 100% stimmte die Landesversammlung der Grünen heute für eine Koalitionsregierung zwischen Grünen, SPÖ und ÖVP. Das höchste Parteigremium der Grünen segnete damit das ausverhandelte Koalitionsabkommen ab und erteilte nach der Präsentation des Abkommens durch das Verhandlungsteam und einer intensiven inhaltlichen Diskussion darüber grünes Licht für den Koalitionseintritt der Partei.

"Ein historisches Votum, höchstwahrscheinlich das bedeutendste in der Geschichte der Kärntner Grünen und ein fantastisches Ergebnis. Es zeigt, dass die Grünen bereit sind für die kommende Regierungsverantwortung", freut sich LAbg. Rolf Holub.

"Wir konnten in den Verhandlungen unsere grünen Positionen und Überzeugungen deutlich einbringen. Wir können überzeugt sagen, dass das Koalitionsabkommen und die Referatseinteilung ganz in unserem Sinne ist", ergänzt Grünen-Landessprecher Frank Frey.

Holub weiter: "100% bedeuten einen massiven Rückhalt für die kommende Koalitionsbeteiligung, in der es nun darum geht, für das Wohl Kärntens und seiner Bevölkerung zu arbeiten. Wir müssen das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Ich bin guter Dinge, dass die Premiere einer Dreiparteien-Koalition der richtige Schritt für Kärnten ist und dass wir eine deutliche grüne Handschrift in den nächsten Jahren erkennen lassen werden", so Holub, der abschließend allen Mitgliedern dankt: "Ohne die vielen Helferinnen und Helfer wäre dieser politische Wechsel in Kärnten nicht möglich gewesen. Wir werden der Garant dafür sein, dass die Kärntner Regierungspolitik in Zukunft transparenter gemacht wird und die Menschen stärker in Entscheidungen eingebunden werden. Gleichermaßen machen wir Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit und Transparenz zu zentralen Themen der künftigen Regierung", so Holub.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Kärnten

Mag. Fabian Rauber

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0699/17535153

fabian.rauber @ gruene.at

http://kaernten.gruene.at