WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Der Verlierer der Zypern-Lösung? Italien - von Hans Weitmayr

Die Probleme bei der Regierungsfindung werden wieder zur Top-Agenda

Wien (OTS) - Alleine die Tatsache, dass der ökonomische Zwergstaat Zypern in der Nacht auf Montag vor der Staatspleite gerettet wurde, zeigt eines auf: Das Land wurde letzten Endes doch noch als systemrelevant für die Eurozone eingestuft. Diese Einschätzung war die Voraussetzung für die Bildung eines entsprechenden politischen Willens - finanziell stellte die Vermeidung eines Staatsbankrotts ohnedies nie ein Problem dar. Das gilt zumindest für die europäische Seite; aus zypriotischer Sicht gilt, dass die Kosten eines Kollaps höher gewesen wären als der Preis, den Zypern jetzt für die Rettung zahlen muss. An allen Ecken und Enden also nur Gewinner - zumindest insofern, als sich für alle Beteiligten das geringere Übel eingestellt hat?

Wohl eher nicht. Wobei es um den potenziell größten Verlierer des Deals in den vergangenen Tagen gar nicht gegangen ist: Italien.

Die Konzentration auf das Inseldrama war so groß, dass die italienische Polit-Misere fast komplett von den Titelseiten verschwunden war und entsprechend wenig Aufmerksamkeit vonseiten der Märkte erhielt. Und das war gut so. Denn die Händler schätzten das präsenteste Problem der Eurozone - eben Zypern - als beherrschbar ein, gingen dementsprechend von einer Lösung aus und ließen die Risikoaufschläge nur marginal steigen.

Das problembehaftete, wenn nicht unmögliche Vorhaben Italiens, eine Regierung zu finden, fand kaum Beachtung. Nun, da Zypern aus den Schlagzeilen verschwunden ist, geht diese Schonfrist zu Ende. Das Problem: Einmal mehr hat es - diesmal eine nationale - Politikerkaste verabsäumt, das zur Verfügung stehende Zeitfenster zu nützen. Steigen die Renditen für italienische Anleihen, wird die Hektik zunehmen. Prolongiert sich die Unsicherheit angesichts der im Raum stehenden Neuwahlen, werden aufgrund der steigenden Refinanzierungskosten über die Märkte wieder Defizit und Staatsverschuldung steigen, Italien wird wieder zum Top-Thema.

Europa wird dann im Gegensatz zu Zypern keine lange politische Willensfindung benötigen. Dass der Dominostein Italien nicht fallen darf, ist, will man die Eurozone in der aktuellen Ausdehnung beibehalten, unumstritten. Bei Italien stellt sich nur die Frage nach der finanziellen Potenz von EU und Eurozone. Außerdem könnte zum ersten Mal das Versprechen der EZB getestet werden, alles Notwendige zu tun, um die Eurozone zu retten. In nicht allzu ferner Zeit wird man also die Zypern-Tage womöglich als die Zeit feiern, in der die Welt noch verhältnismäßig in Ordnung war.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at