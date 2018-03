EANS-Adhoc: LifeWatch AG: Kenneth Melani als neuer Verwaltungsratspräsident vorgesehen.

Yacov Geva konzentriert sich auf die Corporate CEO-Position. (mit Dokument)

25.03.2013

Neuhausen am Rheinfall/Schweiz - LifeWatch AG (SIX Swiss Exchange: LIFE), der führende Anbieter für drahtlose Telemedizin, gibt heute einen geplanten Wechsel im Präsidium des Verwaltungsrats bekannt. Vorbehaltlich seiner Wiederwahl an der Ordentlichen Generalversammlung der LifeWatch AG am 29. Mai 2013 soll das jetzige Verwaltungsratsmitglied Kenneth Melani dann das Präsidium des Verwaltungsrats übernehmen. Der gegenwärtige Verwaltungsratspräsident und CEO Dr. Yacov Geva wird sich künftig auf die Aufgaben des Corporate Chief Executive Officer konzentrieren.

Die LifeWatch AG gibt heute bekannt, dass das Verwaltungsratsmitglied Kenneth Melani unter dem Vorbehalt seiner Wiederwahl an der kommenden Ordentlichen Generalversammlung am 29. Mai 2013 das Verwaltungsratspräsidium von Dr. Yacov Geva übernehmen soll. Kenneth Melani ist an der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. Januar 2013 aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen und seiner intimen Kenntnis des US-Gesundheitssystems in den Verwaltungsrat der LifeWatch AG gewählt worden. Das Unternehmen erwirtschaftet zurzeit ungefähr 99% seines Umsatzes in den Vereinigten Staaten.

Der langjährige Verwaltungsratspräsident und Chief Executive Officer der LifeWatch AG, Dr. Yacov Geva, wird sich künftig auf die Aufgaben des Corporate Chief Executive Officer konzentrieren, um gemeinsam mit dem neuen Verwaltungsratspräsidenten das schon existierende und zukünftige Geschäft weiter voranzutreiben.

Kenneth R. Melani (geb. 1954, US-Staatsangehöriger) ist der frühere Präsident und CEO von Highmark, der in Pittsburgh angesiedelten grössten Krankenversicherung von Pennsylvania. 1975 erlangte er einen Abschluss in Chemie und schrieb sich später an der Bowman Gray School of Medicine in North Carolina ein, bevor er sich auf die Innere Medizin für Erwachsene spezialisierte. 1982 gründete er zunächst eine eigene Praxis in Pennsylvania. Später arbeitete er bei West Penn Cares, einer an die West Penn-Krankenversicherung angeschlossenen Gesellschaft von Ärzten, wo er das Geschäftsfeld für kommerzielle Blutlaboruntersuchungen und intravenöse Therapiegeräte für zuhause aufbaute. 1989 wurde er zum Chefarzt der Blue Cross of Western Pennsylvania ernannt. Während dieser Zeit wurde die Blue Cross of Western Pennsylvania mit der Harrisburg's Pennsylvania Blue Shield zusammengeschlossen. Das neue Unternehmen wurde auf den Namen Highmark getauft. 2009 ehrte ihn das W&J College mit der Auszeichnung "Unternehmer des Jahres."

Zu LifeWatch AG:

LifeWatch AG, mit Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall und Kotierung an der SIX Swiss Exchange (LIFE) in der Schweiz, ist der führende Anbieter moderner Telemedizinsysteme und Überwachungsdienstleistungen (Monitoring Services) für Personengruppen, die von Hochrisikopatienten und chronisch Kranken bis zu normalen Konsumenten von Gesundheits- und Wellnessprodukten reichen. LifeWatch AG verfügt über operative Tochtergesellschaften in den USA, der Schweiz und in Israel und ist die Muttergesellschaft von LifeWatch Services, Inc. und LifeWatch Technologies Ltd. LifeWatch Services Inc. ist ein führende US-Anbieter für Herzüberwachungsleistungen und für Schlafanalysen zur Diagnose des Obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms (OSAS). LifeWatch Technologies Ltd. in Israel ist ein führender Entwickler und Hersteller von Telemedizinprodukten. Die Gesellschaft plant zurzeit die Einführung eines Android-basierten Smartphone mit medizinischen Sensoren und Apps, LifeWatch V, das eine Cloud-basierte Serviceplattform nutzt. Für weitere Informationen siehe www.lifewatch.com.

This press release includes forward-looking statements. All statements other than statements of historical facts contained in this press release, including statements regarding future results of operations and financial position, business strategy and plans and objectives for future operations, are forward-looking statements. The words "believe," "may," "will," "estimate," "continue,""anticipate," "intend," "expect" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. LifeWatch AG has based these forward-looking statements largely on current expectations and projections about future events and financial trends that it believes may affect the financial condition, results of operations, business strategy, short term and long term business operations and objectives, and financial needs. These forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties and assumptions. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events and circumstances described may not occur and actual results could differ materially and adversely from those anticipated or implied in the forward-looking statements. All forward-looking statements are based only on data available to LifeWatch AG at the time of the issue of this press release. LifeWatch AG does not undertake any obligation to update any forward-looking statements contained in this press release as a result of new information, future events or otherwise.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES OF LIFEWATCH AG OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES OF LIFEWATCH OR ITS SUBSIDIARIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF LIFEWATCH AG AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. ANY PUBLIC OFFERING OF SECURITIES TO BE MADE IN THE UNITED STATES WILL BE MADE BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM LIFEWATCH AG OR ITS SUBSIDIARIES, AS APPLICABLE, AND WILL CONTAIN DETAILED INFORMATION ABOUT THE ISSUER AND ITS MANAGEMENT AS WELL AS FINANCIAL STATEMENTS OF THE ISSUER.

LifeWatch AG Rundbuckstrasse 6 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

