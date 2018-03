Harald Dobernig: Nehme Landtagsmandat nicht an!

Persönliche Entscheidung nach reiflicher Überlegung - Ordne meine berufliche Zukunft neu

Klagenfurt (OTS) - "Nach einer Vielzahl von Gesprächen mit vielen Freunden und Vertrauten in den letzten Tagen und Wochen habe ich am Wochenende für mich persönlich die Entscheidung getroffen, das mir zustehende Landtagsmandat nicht anzunehmen und mich beruflich neu zu ordnen. Ich realisiere damit einen von mir schon lange überlegten Weg", sagte heute, Montag, FPK-Landesrat Mag. Harald Dobernig. Diese grundsätzliche Überlegung sei auch der Grund dafür gewesen, warum er es sich in den Tagen seit der Landtagswahl immer offen gehalten hat, ob er sein Mandat annehmen werde oder nicht, auch wenn manche Medien ihm für diese Überlegungsphase "Sesselkleberei" unterstellt hätten. Er habe heute sowohl FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache, als auch den geschäftsführenden FPK-Obmann von dieser Entscheidung informiert.

"Für alles im Leben gibt es den richtigen Zeitpunkt", sagte Dobernig. Dieser sei in Sachen beruflicher Neuorientierung mit der Zäsur bei der letzten Landtagswahl gekommen. "Es wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, dass mir dieser Schritt nur leicht fällt. Schließlich verdanke ich meiner Tätigkeit im politischen Getriebe viele schöne Stunden, wertvolle Erfahrungen und eine Vielzahl von positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung für meine Arbeit in den letzten Jahren", sagte Dobernig. Es habe in den vielen Jahren aber auch manche schwere Stunden der Enttäuschung gegeben, die aber einfach dazu gehören würden. Beides habe ihn geprägt und beides sei Inhalt seines Erfahrungsschatzes, den er jetzt für neue Berufsfelder nützen werde.

"Ich sehe jetzt jedenfalls eine große Chance für mich als junger Mensch, auf Basis der gemachten Erfahrungen zum richtigen Zeitpunkt diese Weichenstellung vorzunehmen", so Dobernig weiter. Es gäbe eben keine Entscheidung im Leben, die immer nur ganz positiv oder immer nur ganz negativ sei. Es seien immer beide Aspekte vertreten.

Diese berufliche Weichenstellung bedeute keinesfalls eine Abkehr von der freiheitlichen Familie, sondern ganz im Gegenteil. "Ich bin Freiheitlicher und werde immer Freiheitlicher sein. Das hat rein gar nichts mit der Einnahme einer Mandatsfunktion zu tun. Das trägt man im Herzen", hielt Dobernig fest. "Ich bleibe meiner Gesinnungsgemeinschaft daher auch in Zukunft engstens verbunden und hoffe, dass die offenen Wunden in Kärnten in absehbarer Zeit geschlossen werden können, damit nicht weiter das Geschäft unserer politischen Gegner erledigt wird", so der scheidende FPK-Landesrat weiter. Streit und Zerwürfnis kenne nur Verlierer, aber keine Gewinner, mahnte Dobernig. Er freue sich jetzt jedenfalls auf den Eintritt in eine neue und spannende Lebensphase.

