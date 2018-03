Opinionated About Dining gibt Top 100 Restaurants in den USA 2013 bekannt

(PRN) - -- Feine Esskultur in Amerika auf dem Vormarsch

New York (ots/PRNewswire) - Steve Plotnicki und Opinionated About Dining (OAD) verkünden stolz die von OAD ausgewählten Top 100-Restaurants in den USA. Über 3.800 Teilnehmer, darunter einige der bekanntesten Gastronomie-Blogger, trugen insgesamt mehr als 100.000 Kritiken zu der diesjährigen Umfrage bei.

Wie schon im vergangenen Jahr nimmt das französische Laundry die Spitzenposition ein. Damit ist Thomas Kellers Restaurant zum fünften Mal in sechs Jahren die Nummer eins auf der Liste. Dass das Per Se auf Platz zwei landet, macht deutlich, dass Keller der bedeutendste Koch der Vereinigten Staaten ist. Die Restaurants Alinea (Chicago), Urasawa (Beverly Hills), Saison (San Francisco), Manresa (Los Gatos, Kalifornien), Jean George (New York), Masa (New York); McCrady's (Charleston, South Carolina) und das Mini Bar/e von Jose Andres (Washington, D.C./Las Vegas) vervollständigen die Top 10.

2013 stehen 24 neue Restaurants auf der Rangliste, darunter das Atera (New York), das Willows Inn (Lummi Island, Washington), das Sushi Zo (Los Angeles) und das Catbird Seat (Nashville, Tennessee), die es alle auf Anhieb unter die Top 50 geschafft haben. Weitere Newcomer sind das Blanca (New York), das Sons & Daughters (San Francisco), das Cafe Juanita (Kirkland, Washington), das Oxheart und das Pass & Provisions (beide in Houston) und das Uchi (Austin). Damit stehen erstmals drei Restaurants aus Texas auf der Rangliste.

"Die diesjährige Rangliste finde ich sehr interessant, das sie voller Restaurants mit progressiver Küche ist, aber auch eine Reihe 'traditioneller' Restaurants wie das Babbo (New York) und das Addison (Del Mar) enthält, die zum ersten Mal dabei sind", erklärt Plotnicki. Plotnicki betont auch die geographische Vielfalt: "Noch vor fünf Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass in Städten wie Houston oder Peoria bedeutende Gastronomie zu finden ist."

40 % der Restaurants auf der Liste bieten europäische oder asiatische Küche an, darunter 18 japanische und 12 französische Restaurants, 8 Italiener sowie 2 Restaurants mit asiatischer Fusionsküche. Erstmals ist die Slideshow der Top 100-Restaurants in den Sprachen Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und Italienisch

verfügbar.

Die OAD-Studie beruht auf der Auswertung der Erfahrungen und Meinungen leidenschaftlicher Restaurantbesucher. Die Bewertungsmethodik gewichtet die Art des Restaurants sowie die Punkte für Preise, beruhend auf der Anzahl der Teilnehmer und der bewerteten Restaurants.

Steve Plotnicki ist der Autor des OAD-Blog und der Umfrage Opinionated About U.S. Restaurants

2011. Er organisiert

außerdem Abendessen zu verschiedenen Themen mit Topköchen wie Tom Colicchio (Craft) und Michael Cimarusti (Providence, Los Angeles).

