Icelandair erneut pünktlichste Fluggesellschaft Europas

Frankfurt am Main (ots) - Die isländische Linienfluggesellschaft Icelandair war im Januar und Februar 2013 die pünktlichste Fluggesellschaft. Das gab die Association of European Airlines (AEA) kürzlich bekannt.

Auf ihren Routen von Europa und Nordamerika nach Island war Icelandair im Februar 2013 die pünktlichste Fluggesellschaft im Vergleich aller Airlines auf internationalen Kurz- und Mittelstrecken.

Auch auf den Transatlantik-Strecken flog keine andere Fluggesellschaft im begonnenen Jahr 2013 pünktlicher als Icelandair, die Linienfluggesellschaft Islands.

"On-Time-Performance ist ein Eckpfeiler des Icelandair Service und wir sind stolz, daß wir an die tollen Ergebnisse aus dem Jahr 2012 nahtlos anknüpfen können", sagt Einar Páll Tómasson, General Manager Continental Europe von Icelandair.

Icelandair verbindet 23 Städte in Europa, darunter Frankfurt, München, Hamburg und Zürich via Island mit 10 Destinationen in Nordamerika, darunter New York, Boston, Denver und Anchorage. Viele Fluggäste verbinden ihren Nordamerika-Flug mit einem Stopover-Schnupperaufenthalt in Island, der ohne Flugaufpreis buchbar ist. In drei bis sieben Tagen kann man einen ersten Eindruck von Island, der Heimat von Icelandair, erhalten. Eine aktuelle Umfrage ergab, daß 98 % aller Icelandair Stopover-Gäste erneut nach Island kommen möchten, um dort mehr Zeit zu verbringen.

